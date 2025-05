DNA-Reihenuntersuchung: Neue Spur über 20 Jahre nach Mord an einem Barkeeper

Neue Spur über 20 Jahre nach Mord an einem Barkeeper

1 Die Polizei will mit einer DNA-Reihenuntersuchung und einer Belohnung einen mehr als 20 Jahre alten Mordfall aufklären. (Symbolbild) Foto: Roland Weihrauch/dpa

Das Opfer wurde erdrosselt in seiner Wohnung entdeckt. Vom Täter fehlte allerdings lange Zeit jede Spur. Jahrzehnte später nimmt die Polizei einen neuen Anlauf bei ihren Ermittlungen.









Bad Driburg - Mehr als 20 Jahre nach dem Tod eines Barkeepers in der ostwestfälischen Kurstadt Bad Driburg will die Polizei den ungeklärten Mordfall mit Hilfe einer DNA-Reihenuntersuchung bei etwa 120 Personen und einer hohen Belohnung doch noch lösen. Kleinteilige Untersuchungen nach neuesten Standards hätten zu einem Nachweis von zuvor noch unentdecktem DNA-Material geführt, teilte die Polizei mit. Dabei handele es sich um Spuren, die bei den damaligen Ermittlungen an der Leiche gesichert werden konnten.