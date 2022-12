9 Eva Ulbricht und ihr Team im Stuttgarter Landeskriminalamt analysieren pflanzliche Spuren. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Menschliche DNA spielt bei Kriminalfällen längst eine große Rolle. Bei Pflanzen ist es deutlich komplizierter – und doch kann eine einzige Kiefernnadel für einen spektakulären Erfolg sorgen.















Ein süßlicher Geruch liegt in der Luft. Und macht schnell klar, was am Landeskriminalamt (LKA) Baden-Württemberg gerade untersucht wird. In dem Labor in Bad Cannstatt liegen mehrere Tütchen mit Cannabis. Eva Ulbricht hat ihren weißen Kittel angezogen und Handschuhe übergestreift. Mit der Pinzette zupft sie Teile des Materials ab. Die Sachverständige für allgemeine biologische Spuren wird gleich dazu beitragen, einen Rauschgifthändler zu überführen. Mit einer genetischen Analyse.