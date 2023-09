Bei den nationalen Titelkämpfen im Berglauf Ende April hatte Julia Ehrle von der LG farbtex Nordschwarzwald ihren ersten deutschen Meistertitel bei der U18 geholt. Im Juli ließ sie dann über 3000 m bei den deutschen Jugendmeisterschaften in überlegener Manier Gold auf der Tartanbahn folgen – und am Sonntag gelang ihr nun etwas ganz Besonderes: Ehrle holte auch bei den deutschen Meisterschaften im 10 km-Straßenlauf in Bad Liebenzell den Titel und machte damit den Titel-Hattrick perfekt.

30 Grad

Trotz der für September unüblich heißen 30 Grad zeigte Ehrle ein unglaublich starkes Rennen und siegte in 36:40 Minuten. Lediglich Emily Junginger vom VfL Sindelfingen konnte mit der Überfliegerin der Saison noch halbwegs schritthalten, hatte aber als Zweite bei der U18 dennoch schon 29 Sekunden Rückstand. Die Dritte im Ziel, Chiara Anisia Judis vom LAC Berlin, hatte schon über eine Minute Rückstand auf die schnelle Schwarzwälderin.

Mit ihrem dritten Titel auf nationaler Ebene ist Julia Ehrle damit eine der erfolgreichsten deutschen Leichtathletinnen überhaupt in diesem Jahr. Und das Jahr ist noch lange nicht vorbei, denn bei den deutschen Crosslaufmeisterschaften am 25. November in Perl könnte sie endgültig Geschichte schreiben. Bisher gelang es keiner Läuferin, in einem Jahr im Berglauf, auf der Bahn, auf der Straße und im Cross deutsche Meisterin zu werden.

Auch der Bruder jubelt

Eine weitere Besonderheit war am Sonntag auch, dass – wie bereits bei den deutschen Berglaufmeisterschaften – Lukas Ehrle (LG Brandenkopf), Julias älterer Bruder, sich ebenfalls zum Meister bei der U20 kürte – und damit die Geschwister Ehrle das derzeit schnellste deutsche Nachwuchs-Geschwister-Duo sind.

Christoph Kessler

Bei den Männern belegte der Donaueschinger Christoph Kessler (LG Region Karlsruhe) nach 31:24 Minuten den 31. Rang. „Für Anfang September ist die Zeit sehr vernünftig“, war der Mittelstrecken-Spezialist mit dem Ausflug auf die 10 000 Meter nicht unzufrieden. Es siegte Richard Ringer (LC Rehlingen, 29:24) vor Aaron Bienenfeld (SSC Hanau-Rodenbach, 29:29). Der Ex-Unterkirnacher Simon Boch (LG Telis Finanz Regensburg) – zweimaliger deutschen Meister über die 10 000 Meter – musste wegen einer Erkältung passen.