DM in Schömberg

1 Der BSC-Vorstand um Cornelia Leistner, Andreas Böhm und Martin Wurster (von links) freut sich schon auf die deutsche Meisterschaft im Para-Bogenschießen. Foto: Helbig

Der BSC Schömberg richtet am 31. August und 1. September die deutsche Meisterschaft der Para-Schützen aus.









Im Auftrag des Deutschen Behindertensportverbands (DBS) und des Nationalen Paralympischen Komitees richtet der BSC Schömberg am 31. August und 1. September die deutsche Meisterschaft im Para-Bogenschießen im Freien aus. Die Meisterschaft findet auf der Sportanlage in Langenbrand an der Kapfenhardter Straße statt.