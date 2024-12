DM im Twirling: Mädchen-Duo des SC Zimmern ganz stark

1 Alisa Werner und Mila Werner sorgen mit ihren DM-Titeln im Baton-Twirling für große Freude beim Sport-Club Zimmern. Foto: Frei

In Spenge, Nordrhein-Westfalen, fanden die Deutschen Meisterschaften des Nationalen Baton Twirling Verbandes NBTA statt. Der BTSC Baton-Twirling-Sport-Club Zimmern hatte sich mit zwei Sportlerinnen für die DM-Teilnahme qualifiziert. So traten Alisa Werner (13 Jahre) und Mila Werner (11 Jahre) in fünf Disziplinen zum Tanz um den DM-Titel an.