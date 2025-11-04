DM im Skispringen: Luca Roth fliegt auf Platz acht

Bei den deutschen Meisterschaften der Skispringer in Oberhof mischte auch Luca Roth vom SV Meßstetten wieder mit.
Der 25-Jährige, der mittlerweile seinen Lebensmittelpunkt am Chiemsee hat, gehört zum B-Kader und macht sich nach guten Leistungen beim Sommer Grand-Prix Hoffnungen auf einen Startplatz im Weltcup. Mit Thomas Thurnbichler hat der B-Kader des DSV auch einen neuen Trainer bekommen. Bei den deutschen Meisterschaften erreichte Luca Roth mit Sprüngen auf 95,5 und 96,5 Meter den 8. Platz im Einzel. Deutscher Meister wurde Lokalmatador Felix Hoffmann vom SWV Goldlauter.