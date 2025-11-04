DM im Skispringen: Luca Roth fliegt auf Platz acht
Luca Roth. Foto: dpa

Bei den deutschen Meisterschaften der Skispringer in Oberhof mischte auch Luca Roth vom SV Meßstetten wieder mit.

Der 25-Jährige, der mittlerweile seinen Lebensmittelpunkt am Chiemsee hat, gehört zum B-Kader und macht sich nach guten Leistungen beim Sommer Grand-Prix Hoffnungen auf einen Startplatz im Weltcup. Mit Thomas Thurnbichler hat der B-Kader des DSV auch einen neuen Trainer bekommen. Bei den deutschen Meisterschaften erreichte Luca Roth mit Sprüngen auf 95,5 und 96,5 Meter den 8. Platz im Einzel. Deutscher Meister wurde Lokalmatador Felix Hoffmann vom SWV Goldlauter.

 

Platz zwei im Teamwettbewerb

Im Teamwettbewerb kam er mit dem Team des Skiverbandes Baden-Württemberg auf den 2. Platz – hinter den Siegern vom bayerischen Skiverband. Unabhängig von der Nominierung wird Luca Roth auch bei der Vierschanzentournee mitwirken. „ Dieses Jahr werden wir auf jeden Fall wieder eine Nationale Gruppe haben. Ich werde also zumindest bei den ersten zwei Springen in Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen dabei sein“, so Roth.

 