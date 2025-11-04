DM im Skispringen: Luca Roth fliegt auf Platz acht

Platz zwei im Teamwettbewerb

Im Teamwettbewerb kam er mit dem Team des Skiverbandes Baden-Württemberg auf den 2. Platz – hinter den Siegern vom bayerischen Skiverband. Unabhängig von der Nominierung wird Luca Roth auch bei der Vierschanzentournee mitwirken. „ Dieses Jahr werden wir auf jeden Fall wieder eine Nationale Gruppe haben. Ich werde also zumindest bei den ersten zwei Springen in Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen dabei sein“, so Roth.