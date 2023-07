Im Tailfinger Bullentäle werden in diesem Jahr die deutschen Meister gesucht. Von Freitag an gibt es Spannung, Spaß und Action.

Es ist wieder da, dieses spezielle Radsportfeeling, wenn im Tailfinger Bullentäle die Mountainbiker aus ganz Deutschland – und in diesem Jahr besonders aus der Region – sich auf die anspruchsvolle Strecke machen. Das zweite MTB-Highlight nach dem tollen Albstadt-Bike-Marathon.

Shorttrack am Freitag

Das Shorttrack-Rennen am Freitag zur Feierabendzeit verspricht jede Menge Action für die Zuschauer. Um 17.45 Uhr starten die Damen mit dieser für die Zuschauer interessanten Disziplin. Leonie Daubermann ist die Titelverteidigerin bei den Frauen, sie wird kräftig in die Pedale treten und der Konkurrenz ein hartes Rennen liefern.

Mit dem Shorttrack-Rennen der Herren geht es um 18.20 Uhr weiter. Nach der Absage von Titelverteidiger Luca Schwarzbauer zählen Max Brandl und sein Kollege vom Team Lexxware, David List, zu den heißesten Anwärtern auf den Titel. Die Beiden sind einen Ticken stärker einzuschätzen als Georg Egger (Obergessertshausen), Niklas Schehl (Freiburg) oder Bulls-Pilot Leon Kaiser (Freiburg).

Der Samstag gehört voll und ganz den Nachwuchsfahrern. Doch auch die Hobbyfahrer dürfen sich beweisen. Neue Deutsche Meister werden zudem gekürt: um 17 Uhr wird die erste Deutsche Meisterschaft über die olympische Distanz ausgetragen. Die Masters, also die älteren Herren ab 30 Jahren, kämpfen um die begehrten Medaillen auf der weltcuperprobten Strecke. Um 18.20 Uhr starten die Frauen. Um 19.45 Uhr gehen die Teilnehmer mit elektrischer Unterstützung im EMTB-Wettbewerb bei den Herren und Damen an den Start.

Cross Country Wettbewerbe steigen am Sonntag

In den Altersklassen U19, U23 und Elite werden am Sonntag im Bullentäle ab 9 Uhr die deutschen Meister des Jahres 2023 gesucht. Wer wird das weiße Trikot mit den schwarz-rot-goldenem Brustring in der vorolympischen Saison tragen?

Bei den Frauen ist das Titelrennen offen

Offen ist das Meisterschaftsrennen im Bullentäle bei den Frauen: Titelverteidigerin Leonie Daubermann trifft ab 12.30 Uhr auf Lia Schrievers, Nina Benz und Olympionikin Ronja Eibl, die Lokalmatadorin aus Grosselfingen. Bei der U23 trug die mittlerweile 23-Jährige bereits das Trikot der deutschen Meisterin.

Der klare Favoritin ist jedoch Leonie Daubermann. Die 23-Jährige hat den Titel zweimal in Folge geholt. 2022 in Bad Salzdetfurth setzte sie sich direkt nach dem Start an die Spitze, die Konkurrenz hatte keine Chance. Nach 1:13:07,4 Stunden verwies sie mit einem Vorsprung von 1:30 Minuten Lia Schrievers sowie Nadine Rieder auf die nachfolgenden Plätze. Ronja Eibl konnte nach ihrer krankheitsbedingten Rückkehr bei der Titelvergabe 2022 kein Wörtchen mitreden. Sie landete mit einem Rückstand von über zwei Minuten auf Rang zwölf.

Herren-Spektakel bildet den krönenden Abschluss

Kann Max Brandl in der Herren-Elite ab 14.30 Uhr sein Trikot ein weiteres Mal verteidigen? Oder kann sich vielleicht Ex-Marathon-Meister David List auch über die olympische Distanz endlich das begehrte Meister-Trikot holen?

2022 in Bad Salzdetfurth fuhr der Freiburger Max Brandl vom Start weg zusammen mit Luca Schwarzbauer und Niklas Schehl an der Spitze. Aus der Verfolgergruppe mit David List, Julian Schelb sowie Lukas Baum und Georg Egger konnte bei hochsommerlichen Temperaturen schließlich niemand mehr in die Top drei vorstoßen. Nach sechs Rennrunden landete Luca Schwarzbauer mit einem Rückstand von 13,5 Sekunden auf dem zweiten Rang, während Niklas Schehl Rang drei ins Ziel rettete.

Nach dem UCI ist vor dem Bike Classic

Einige Deutsche Meister werden am MTB-Wochenende in Albstadt gekürt. Auch wenn die internationale Elite fehlt, warten spannende Rennen auf die Zuschauer. Die Siegerehrung der neuen Deutschen Meister in der Elite findet am Sonntag um 16.30 Uhr im Bullentäle statt.