DM der Nachwuchs-Leichtatheten: Athleten des TV Weilstetten verpassen Endläufe

Kürzlich haben die Deutschen Meisterschaften der U16/U23 im Ulmer Donaustadion stattgefunden. Vier Athleten vom TV Weilstetten konnten sich qualifizieren: Colin Hoch bei den M15 über 300 Meter Hürden und Jule Trickel, die noch im ersten Jahr wU20 ist, bei den älteren U23 über die 100 Meter Hürden. Jannis Gartmann, der ebenfalls noch im ersten Jahr mU20 ist, war für 200 und 400 Meter Hürden qualifiziert sowie Joshua Bozic bei den U23 im Dreisprung. Jannis Gartmann verzichtete aufgrund einer Verletzung und den Vorbereitungen auf die Deutschen Meisterschaften der U18/U20 am kommenden Wochenende auf einen Start.

Gute Voraussetzungen

Für Colin Hoch ging es am frühen Samstagmorgen über die 300 Meter Hürden der M15. Aufgrund seiner Vorleistung von 42,64 Sekunden und dem zwölften Meldeplatz konnte er sich berechtigte Hoffnung auf die Qualifikation für den B-Endlauf machen. In fünf Vorläufen qualifizierten sich unter 38 Läufern die Laufbesten sowie die elf Zeitschnellsten.

Kein leichter Tag

Hoch lief im fünften und letzten Vorlauf. Die Nervosität war ihm anzusehen, da es auch sein erster Start bei Deutschen Meisterschaften war. Diese konnte er nicht ganz ablegen, kam nicht gut aus den Startblöcken und fand in den ersten Hürden nicht in den Rhythmus. Erst auf den letzten Metern fand er ins Rennen, was aber zu spät war. Mit 43,37 Sekunden kam er als Sechster ins Ziel und verpasste als 24. die beiden Endläufe am nächsten Tag. 42,95 Sekunden hätten für den Einzug ins B-Finale gereicht.

Guter Start für Jule Trickel

Am Sonntagmorgen ging es für 41 Hürdenläuferinnen in sechs Vorläufen um die Qualifikation für das A- und B-Finale. Dafür qualifizierten sich die Laufbesten sowie die zehn Zeitschnellsten. Jule Trickel trat im zweiten Vorlauf an und erwischte einen sehr guten Start und lag mit den schnellsten an der ersten Hürde gleich auf. Doch leider ließ nach der zweiten Hürde etwas der Druck und das Tempo nach und erst an der achten Hürde konnte sie wieder aufholen. Mit 14,60 Sekunden kam sie als Vierte ins Ziel. Für den B-Endlauf hätte sie 14,12 Sekunden laufen müssen. So stand am Ende der 28. Platz.

Medaille im Dreisprung?

Im Dreisprung der U23 waren elf Springer gemeldet und Joshua Bozic war mit 15,53 Metern Zweiter der Meldeliste. So ging er fokussiert in den Wettkampf mit Hoffnungen auf eine Medaille. Beim Einspringen machten sich Fersenprobleme bemerkbar. Im ersten Versuch ging er volles Risiko – ungültig. Im zweiten Versuch biss er auf die Zähne und setzte nicht mit voller Kraft 14,75 Meter in die Grube, was aber für den Endkampf der besten acht Springer sicher reichte. Er trat im dritten Versuch an, musste aber schmerzverzerrt den Versuch abbrechen.

Vernunft statt Risiko

Nach Rücksprache mit den Trainern verzichtete er auf weitere Versuche, auch, um kein Risiko für die demnächst anstehende U23-EM einzugehen, bei der er für Kroatien an den Start geht. Am Ende war es ein gebrauchter Tag mit dem 8. Platz.