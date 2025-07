Bei bestem Sommerwetter hat die DLRG-Ortsgruppe ihr 50-jähriges Bestehen gefeiert. Bis in den späten Abend gab’s reichlich Action im und am Wasser.

Die DLRG-Ortsgruppe Steinach hat das 50-jährige Bestehen mit einem großen Schwimmbadfest am vergangenen Samstag gefeiert. Das Fest lockte bei bestem Sommerwetter viele Besucher ins Steinacher Freibad.

„In 49 Jahren war das Wetter bei unserem Fest immer kalt und nass. Dieses Jahr haben wir endlich mal Glück“, freute sich die zweite Vorsitzende, Julia Maas, angesichts der rund 30 Grad Celsius und Sonne pur. Bis in den späten Abend hinein wurde gebadet – dank Flutlicht sogar bis 22 Uhr. Und auch jenseits des Schwimmbeckens wurde einiges geboten: So luden beispielsweise ein Cocktailstand, Musik und ausreichend Schattenplätze die Gäste zum Verweilen ein.

Lesen Sie auch

Besonderer Beliebtheit erfreute sich erneut der „Arschbombenwettbewerb“, bei dem Teilnehmende in zwei Altersklassen gegeneinander antraten. In der Kategorie U16 gewann Liam Guerit vor Login Trühol und Jonas Laun. Bei den Erwachsenen setzte sich Timo Schmieder durch, gefolgt von Max Armbruster und Valeria Wulzinger. Im Anschluss feierte eine neue Disziplin Premiere: das Bobby-Boat-Staffelrennen. Die kleinen, an Bobbycars erinnernden Boote, sind für den Wasserbetrieb konzipiert, allerdings nicht mehr im regulären Handel erhältlich. Um die Rennen dennoch möglich zu machen, organisierte der Verein mehrere gebrauchte Modelle – mit einigem logistischen Aufwand, wie der Vorstand nicht ohne Stolz berichtete.

Die Rennen selbst sorgten dann für gute Stimmung im Publikum. Bei den Unter-16-Jährigen siegte das Team „Weißer Hai“ mit einer Zeit von 1:17 Minuten, gefolgt von „Die Wasserflitzer“ (1:27 Minuten) und „Bibidi babidi boo“ (1:40 Minuten). In der Altersklasse Ü16 gewann das Team „Trier Snipper“ in 1:47 Minuten.

Blick in die Vereinsgeschichte

Ein Blick in die Vereinsgeschichte zeigt, wie vielfältig die Aktivitäten der Ortsgruppe seit ihrer Gründung 1975 waren. Ob Kinderschwimmkurse, Rettungsschwimmwettbewerbe oder jährliche Hüttenwochenenden und Zeltlager – der Nachwuchs stand stets im Fokus der Vereinsarbeit.Langjährige Mitglieder erinnerten sich aber auch gerne an ausgelassene Feste mit dem Tischtennisclub Steinach zur Aufbesserung der Vereinskasse oder an die Badekappenpflicht im Freibad in den 80er-Jahren. Mit dem Jubiläumsfest hat die DLRG Steinach gezeigt, wie viel Engagement und Initiative hinter einem lebendigen Vereinsleben stehen – und dass beides auch nach fünf Jahrzehnten nicht selbstverständlich ist.