1 Schwimmflügel eignen sich gut für Anfänger, bieten aber keinen vollständigen Schutz vor Ertrinken. Foto: MurielleB – stock.adobe.com

Das ist doch mal ein Wort: Die DLRG-Ortsgruppen Alt- und Neuhengstett starten nach monatelanger Corona-Pause eine Schwimmausbildungsoffensive. Dutzende Ausbilder und Helfer wollen mit einem Kompaktangebot in beiden Ortsgruppen bis zu 370 Nichtschwimmern das Schwimmen beibringen. Die Anmeldephase für Kurse im Hengstetter Hallenbad beginnt demnächst.

Althengstett - Wegen Corona waren Schwimmbäder monatelang geschlossen. Mehr Jungen und Mädchen denn je können gar nicht oder nicht gut genug schwimmen. Bei Ba­de­un­fäl­len in Ba­den-Würt­tem­berg sind am Wo­chen­en­de drei Men­schen ums Le­ben ge­kom­men, dar­un­ter ein achtjähriges Mäd­chen. Die DLRG-Ortsgruppen Alt- und Neuhengstett stehen derweil wieder in den Startlöchern für Schwimmkurse.

Bei der Anfängerschwimmausbildung gibt es einen regelrechten Stau. Die Gemeinde Althengstett habe deshalb beschlossen, ihr Hallenbad trotz Freibad-Öffnung für Schulen und Schwimmkurse der Deutschen Lebensrettungs-Gesellschaft wieder zu öffnen, um das Problem der "Generation Nichtschwimmer" anzugehen. Das teilte Thomas Wolf, Leiter Rettungsschwimmausbildung bei der Althengstetter DLRG-Ortsgruppe, unserer Zeitung auf Nachfrage mit.

"In der zweiten Juni-Woche wurde begonnen, wieder Wasser ins Bad einzulassen, das aufgrund notwendiger Revisionsarbeiten abgelassen war." Das Wasser müsse nun eingelassen, aufgeheizt, beprobt und vom Labor freigegeben werden. "Das bedeutet, dass frühestens am 5. Juli der Badebetrieb beginnen kann, sofern die Laborwerte nicht eine Terminverschiebung notwendig machen", teilte Wolf weiter mit.

Anmeldung erfolgt über die Homepage

Einhellig wurde laut Wolf bereits vor Monaten im Ortsgruppen-Vorstand beschlossen, das Schwimmtraining der Aktiven zugunsten der Anfängerschwimmausbildung erst nach den Sommerferien wieder aufzunehmen, "obwohl auch diese Kinder und Jugendlichen ebenso wie die Wettkampfgruppe enormen Nachholbedarf haben". Im ersten Schritt sei ein Hygienekonzept erarbeitet worden, das die Regelungen der aktuellen Corona-Verordnung bezüglich Anfängerschwimmausbildung beinhalte. "Geplant ist, dass voraussichtlich ab dem 5. Juli insgesamt acht Anfänger- und Fortgeschrittenenkurse angeboten werden, die jeweils zweimal pro Woche für sechs Wochen stattfinden werden, sofern die Pandemie und die Öffnungsschritte so beibehalten werden können. Ziel soll sein, das die Kinder Anfang der Sommerferien schwimmen können", gibt der Rettungsschwimmer an.

Die Kinder, die bereits vor dem zweiten Lockdown einen Anfängerschwimmkurs bei der DLRG-Ortsgruppe Althengstett begonnen, aber bisher nicht abschließen konnten, seien bereits angeschrieben worden. Freie Plätze gebe es aktuell noch für 43 Fortgeschrittenen- und 28 Anfängerkinder. "Die Kurse werden montags und donnerstags und mittwochs und samstags stattfinden. Jedes Kind erlernt in seiner Gruppe in zwölf Einheiten à 45 Minuten das Schwimmen." Die Anmeldung zu den Kursen erfolge über die Homepage der DLRG-Ortsgruppe Althengstett. Freigeschaltet ist das Angebot auf der Homepage ab 27. Juni um 10 Uhr.

Youtube-Videos zur Wassergewöhnung

"Durch dieses einmalige Kompaktangebot wollen wir mit 25 Ausbildern und Helfern bis zu 120 Nicht-Schwimmer bei uns das Schwimmen beibringen. Der verdiente Lohn für die Teilnahme soll das ›Seepferdchen‹- Schwimmabzeichen sein, das als Grundstock für die weitere Schwimmausbildung dient. Denn erst das Deutsche Jugendschwimmabzeichen Bronze (Freischwimmer) entspricht den Anforderungen des sicheren Schwimmens", äußert sich Wolf.

Auch die Eltern seien im Vorfeld aufgefordert, mitzuarbeiten, so Wolf. Mit DLRG-Youtube-Videos zur Wassergewöhnung DLRG – Wassergewöhnung für Kleinkinder in der Badewanne – YouTube zuhause in der Badewanne – könne schon wichtige Vorarbeit zum Beispiel zur Wassergewöhnung geleistet werden. Eine Vertiefung/Nachbereitung finde man im Video "Anfängerschwimmen – Einfache Übungen für zu Hause – YouTube." Zum Erlernen der Baderegeln gebe es das bekannte DLRG-Baderegellied, das von DLRG-Kameraden witzig in einem Video dargestellt werde (DLRG Baderegellied Challenge Bedburg – YouTube). "Die Links zu den Videos werden den Eltern selbstverständlich zur Verfügung gestellt."

Eine weitere Unterstützung für diese Kurse biete das Land Baden-Württemberg nun mit seinem "Corona-bedingten Sofortprogramm zur Verbesserung der Schwimmfähigkeit", einer Soforthilfe des Kultusministeriums zur Förderung von Schwimmkursen. "Diese Unterstützung konnte unter anderem durch die seit Jahren andauernden Lobbyarbeit der DLRG zum Problem des Anfängerschwimmens erreicht werden", so Wolf. Der ohnehin große Bedarf an Anfängerschwimmkursen sei durch die Corona-bedingte Schließung der Bäder weiter erhöht worden. Durch ein befristetes Sofortprogramm solle diesem erhöhten Bedarf Rechnung getragen werden. Das Programmvolumen betrage 900 000 Euro. "Wir begrüßen diese Förderung ausdrücklich, geben aber zu bedenken, dass Geld allein keinem Kind das Schwimmen beibringt. Es fehlt an ehrenamtlichen Ausbildern und vor allem an Wasserflächen", betont der Rettungsschwimmer.

Bereits seit vielen Jahren übersteige der Bedarf an Schwimmkursen bei Weitem das Angebot. Nicht ausreichend vorhandene Wasserflächen und -zeiten seien hierfür einer der ausschlaggebenden Gründe. Die 2017 von der DLRG in Auftrag gegebene Forsa-Umfrage habe ergeben, dass 59 Prozent der Kinder am Ende der Grundschulzeit keine sicheren Schwimmer sind.

"Die Pandemie hat zu einer gravierenden Verschärfung dieser Situation geführt. Seit März 2020 konnten auch in der DLRG-Ortsgruppe Althengstett nur wenige Schwimmkurse begonnen und davon nur wenige abgeschlossen werden", berichtet Wolf. Und weiter: "Darum setzen wir alles daran, dass Kinder nicht zu den Verlierern der Corona-Pandemie werden".

Für das Schwimmen/Baden mit Kindern gibt die DLRG folgende Empfehlungen:

- Baderegeln beachten

- Schwimmkurs besuchen

- Vorsicht an Gartenteichen und in aufblasbaren Pools: auch dort kann man ertrinken

- nur sichere Badestellen wählen, zum Beispiel Frei- oder Hallenbäder mit Badeaufsicht

- Kinder am Wasser nie aus den Augen lassen, auch wenn eine Badeaufsicht vor Ort ist

- Nichtschwimmer mit Schwimmflügeln ausstatten, diese bieten jedoch keinen vollständigen Schutz vor dem Ertrinken

Sicherheitstipps zum Verhalten an Gewässern findet man auf der DLRG-Homepage unter "Sicherheitstipps", Informationen zu Gefahren an der Küste, bei Wehren und Wasserfällen, in fließenden und stehenden Gewässern, in Schwimmbädern sowie bei Hochwasser unter "Gefahren in und am Wasser"

Vorsitzender gibt im Interview Tipps

Kinder so früh wie möglich mit dem Element Wasser vertraut zu machen, ist für Maik Heisterkamp, den Vorsitzenden der Neuhengstetter DLRG-Ortsgruppe, und den DLRG-Pressesprecher Achim Wiese das A und O, um sie zu sicheren Schwimmern zu machen.

Viele Kinder, aber auch (junge) Erwachsene strömen ungeübt bei den derzeitigen Temperaturen an und ins Wasser. Was raten Sie Eltern, deren Kinder im Umgang mit dem nassen Element noch nicht firm sind?

Ob zu Hause am eigenem Pool im Garten oder beim Urlaub an der Küste: Die Gefahren für Kinder und insbesondere solche ohne jegliche Schwimmfertigkeiten werden leider viel zu oft unterschätzt. Es genügen wenige Sekunden der Unaufmerksamkeit, die verheerende Folgen haben können. Der Erwerb des "Seepferdchens" ist nur ein Zwischenschritt auf dem Weg zum sicheren Schwimmer. Als sicherer Schwimmer gilt, wer das Jugendschwimmabzeichen in Bronze erworben hat. Nichtschwimmer sollten immer in Armreichweite beaufsichtigt werden, auch beim Tragen von Auftriebshilfen wie Westen und Schwimmflügeln. Machen Sie Kinder möglichst früh mit dem Wasser vertraut: Kinder können schon ab fünf Jahren Schwimmen lernen, sollten aber bereits davor erste Kenntnisse und Fertigkeiten zum sicheren Verhalten am und im Wasser erfahren. Kinder müssen genau wissen, was erlaubt beziehungsweise verboten ist. Sicherheit ist jedoch nicht allein durch Gebote und Verbote zu erreichen. Vor allem jüngere Kinder müssen häufiger an die wichtigsten Verhaltensregeln und Sicherheitsmaßnahmen erinnert werden.

Welche Tipps gegen Sie Müttern und Vätern, um ihre Sprösslinge sicher an den Umgang mit dem Wasser heranzuführen?

Macht eure Kinder möglichst früh mit dem Wasser vertraut. Das fängt bereits in der Badewanne und unter der Dusche an. Es muss für die Kleinen ganz normal sein, dass Wasser von oben kommt und übers Gesicht läuft. Waschlappen sind nicht förderlich. Tipps zur Wassergewöhnung auch zu Hause findet man auf unserer Homepage www.neuhengstett.dlrg.de. Bleibt am Ball: Geht regelmäßig mit euren Kindern ins Hallenbad, ins Freibad, an den See oder an den Strand. Hier ist es natürlich wichtig, dass ihr eure Kinder konsequent beaufsichtigt. Auftriebshilfen wie Schwimmflügel oder Gürtel bieten eine Unterstützung, um den Körper an der Wasseroberfläche zu halten, ersetzen aber nicht die Beaufsichtigung in Armreichweite. Aufgeblasene Spielzeuge bieten viel Spaß im Wasser, bergen aber eine Gefahr, wenn wichtige Grundsätze nicht beachtet werden. Auftriebshilfen wie Schwimmflügel, Gürtel oder Westen bieten keinen vollständigen Schutz vor dem Ertrinken. Von der Nutzung von "Kinderschwimmsitzen" raten wir dringend ab. Ein solcher hemmt den natürlichen Bewegungsdrang des Kindes und kann lebensgefährlich werden, wenn die Kinder in ihm umkippen.

Bei der Nutzung von aufgeblasenen Wasserspielzeugen können auch Schwimmer leicht ins tiefe Wasser geraten oder auf offenen Gewässern abtreiben. Bei ablandigem Wind und Strömungen wird das Zurückpaddeln aus eigener Kraft fast unmöglich. Bei der Verwendung von Luftmatratzen sollten regelmäßig Fixpunkte am Ufer gesucht werden, um ein Abtreiben zu verhindern.

Was raten Sie Erwachsenen, die vor allem eher ungeübt im Schwimmen im offenen Gewässer sind?

Generell gilt, niemals an unbewachten Stellen baden und an bewachten Stellen immer auf die Sicherheits-Beflaggung achten. Badeseen, die nicht als Badestellen ausgewiesen und nicht bewacht werden, sollten unbedingt gemieden werden. Es gibt teilweise scharfe Abbruchkanten, bei denen es schlagartig in die Tiefe geht, was für ungeübte Schwimmer und vor allem für Kinder zu einer lebensbedrohlichen Situation werden kann. Auf Flüssen birgt die Schifffahrt eine große Gefahr. Sie begünstig eine große Sogwirkung, durch die das Wasser am Flussufer zurückgeht und schlagartig wiederkommt. Binnenschiffe und Motorboote verursachen auch am oft entfernt scheinenden Ufer Wellen und Strömungen.

Wann bieten Sie den nächsten Schwimmkurs an?

Wir starten mit den ersten Kursen bereits am Samstag im Sprachheilzentrum in Calw-Stammheim und nächste Woche in den Freibädern Stammheim und Bad Teinach. Sobald das Hallenbad in Althengstett wieder verfügbar ist, werden wir auch hier Schwimmkurse anbieten. Zudem haben wir über die Sommerferien noch Crashkurse in den Freibädern Höfen und Bad Liebenzell geplant. Die "Seepferdchen"-Tage zum Ende der Sommerferien in den Freibädern des Landkreises runden das Angebot der DLRG Neuhengstett ab. Mit all den geplanten Kursen können wir so noch bis September rund 250 Schwimmkursplätze anbieten und hoffen, damit die durch Corona ausgefallenen Schwimmkurse ein wenig auffangen zu können.