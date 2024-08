DLRG rettet schnell: Badeunfall am Schömberger Stausee geht glimpflich aus

1 An warmen Wochenendtagen hält die DLRG Wasserrettung Wache am Ufer des Schömberger Stausees, um bei Notfällen wie am vergangenen Samstag schnell helfen zu können. Foto: Marschal

Badegäste entdeckten am Samstagnachmittag im Schömberger Stausee eine bewusstlos im Wasser treibende Frau. Durch das schnelle Eingreifen der DLRG-Rettungskräfte konnte die Frau gerettet werden.









Ein Badeunfall, der glimpflich ausgegangen ist, ereignete sich am Samstagnachmittag am Schömberger Stausee. Gegen 17 Uhr wurde den Kräften der DLRG Oberes Schlichemtal und der Wasserrettung Zollernalb, die an diesem Tag Wachdienst am Stausee hatten, eine bewusstlose Frau im Wasser gemeldet. Laut Markus Maucher, Vorsitzender der DLRG-Ortsgruppe Oberes Schlichemtal, hatten Badegäste die Frau circa 15 bis 20 Meter vom Ufer treibend entdeckt. Die Rettungskräfte reagierten schnell und brachten die ältere Dame schwimmend an Land. Sofort leiteten sie die medizinische Erstversorgung ein und beatmeten die Patientin. „Wir konnten sie bei vollem Bewusstsein an den Rettungsdienst übergeben“, berichtet Maucher. Warum die Frau in die Notsituation gekommen ist, kann Maucher nicht sagen.