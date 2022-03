Sicherheit am Badesee ist in Gefahr

2 Die Rangendinger DLRG-Wachmannschaft um Jochen Murr (hinten rechts) hofft, dass auch diesen Sommer ein kompletter Wachdienst am Stausee möglich sein wird. Foto: Beiter

Ist die Sicherheit am Rangendinger Stausee wegen Corona gefährdet? Das werde sich erst nach Ostern zeigen, sagt der Einsatzleiter der DLRG Rangendingen, Jochen Murr, am Rande der Hauptversammlung.















Rangendingen - Es ist mittlerweile zu einem gewohnten Bild geworden: An den Sommerwochenenden tummeln sich hunderte Badegäste rund um den Stausee. Im Schnitt an 15 Wochenenden sorgen sich die Rettungsschwimmer um deren Sicherheit. In normalen Jahren kommen da zwischen 170 und 220 Wachstunden zusammen.

Meist passiert nicht viel: Wespenstiche, Zeckenbisse, ein Holzsplitter vom Barfußpark im Fuß, auch mal ein alkoholisierter Badegänger, wie Jochen Murr in seinem über drei Jahre reichenden Bericht aufzählt. Tagesgeschäft sozusagen. Und das Hoffen, dass nichts Schlimmeres passiert.

Wachmannschaft muss für ihren Einsatz am See trainieren

Doch für den Ernstfall einer Wasserrettung muss die Wachmannschaft natürlich vorbereitet sein. Dafür trainieren die Rettungsschwimmer im Rangendinger Lehrschwimmbecken - immer dienstags, gleich im Anschluss an die Seepferdchen-Ausbildung für Kinder. Vor Corona war das auf jeden Fall so.

Doch die Pandemie hatte dem Training der DLRG im vergangenen Jahr einen Strich durch die Rechnung gemacht. Das Rettungsschwimmer-Training wurde zugunsten der Schwimmausbildung für Kinder ausgesetzt.Denn dies ist eine weitere wichtige Aufgabe der Ortsgruppe, für die es wegen der Ausfälle in 2020 im vergangenen Jahr eine lange Warteliste gab, die jetzt endlich abgearbeitet werden konnte.

Auch Nichtschwimmerausbildung ist "elementare" Aufgabe

"Elementar" und als "ganz, ganz wichtige Aufgabe" bezeichnete Bürgermeister Manfred Haug nicht ohne Grund diese Aufgabe – gerade im Hinblick auf den Rangendinger Stausee, wie er betonte. "Ohne die DLRG und deren Schwimmausbildung hätte ich angesichts der Menschenmassen dort ein ungutes Gefühl." Umso wichtiger, dass man sich in Rangendingen auf die Arbeit der Ortsgruppe sowohl bei der Nichtschwimmer-Ausbildung wie auch der Badeaufsicht immer verlassen konnte.

Doch dieses Jahr steht vor Letzterem zumindest derzeit noch ein Fragezeichen. Kann der Technische Leiter Einsatz normal im Winter schon sagen, wie sich die Zahl der Wachmannschaft entwickeln wird, ist dies in diesem Jahr schlichtweg nicht möglich, wie Jochen Murr erklärt.

Zahl der Rettungsschwimmer für den Sommer derzeit noch nicht klar

Weil das Rettungsschwimmtraining laut Ausbildungsleiter Oliver Strübel erst am 26. April wieder aufgenommen werden kann, weiß Murr derzeit noch nicht, wie groß seine Mannschaft für den Stausee in diesem Sommer ausfallen wird. Die Frage laute: Wer steigt nach der langen Corona-Pause wieder ins Training ein? "Ausfälle wird es auf jeden Fall geben", schätzt Murr.

Mindestens zwei, besser vier Rettungsschwimmer sollten eine Wachmannschaft bilden, sagt Murr. 20 Schwimmer im Training zu haben wäre da ganz gut – für ein rollierendes System. Schließlich wollten die Helfer ja nicht jedes Wochenende am Badesee verbringen.

Außerdem: Rettungsschwimmer sein, das gibt es nicht zum Nulltarif. Alle zwei Jahre müssen die Schwimmer das Rettungsabzeichen in Silber plus einen Erste-Hilfe-Kurs ablegen. "Das ist noch eine Menge Arbeit bis zum Saisonstart."

Hilfe aus dem DLRG-Bezirk wohl schwierig, da Probleme überall dieselben

Sollte die Mannschaft zu klein bleiben, könnte die Ortsgruppe Hilfe beim DLRG Bezirk Zollernalb beantragen. Dann müssten andere Ortsgruppen in Rangendingen aushelfen. Doch das Problem gebe es halt eben nicht allein in Rangendingen. Auch andere Gemeinden mit einem Badesee im Bezirk hätten mit ähnlichen Problemen zu kämpfen, war vom neuen Bezirksvorsitzenden Frank Weber aus Meßstetten zu erfahren. Überall, so stellte er fest, musste die Ausbildung wegen Corona zurückgefahren werden.

Schon im vergangenen Sommer hatten die Rangendinger aus anderen Gründen mit ähnlichen Problemen zu kämpfen, doch der verregnete Sommer sorgte glücklicherweise für etwas Entspannung. Wie es dieses Jahr aussieht? "Ich bin gespannt", meint Jochen Murr. Und fügt hinzu: "So eng war es auf jeden Fall noch nie."

Wahlen

Die Vorstandschaft der DLRG Ortsgruppe Rangendingen wurde fast komplett in ihren Ämtern bestätigt. Einzig die beiden Kassenprüfer Franz Schinzinger und Herbert Klaiß gaben nach Jahrzehnten ihre Ämter ab. Ihre Posten übernehmen Annette Kurz und Hubert Zanger. Dritter Kassenprüfer bleibt Xaver Widmaier.

Die Vorstandschaft: 1. Vorsitzender Dietmar Wiest, Stellvertreter Ronny Zanger, Kassier Volker Kuhn, Stellvertreterin Isabell Gall, Technischer Leiter Ausbildung Oliver Strübel, Technischer Leiter Einsatz Jochen Murr, Jugendwarte Hannah Zug und Leandra Nisch, Schriftführerin Diana Heck, Beisitzer Thomas Murr, Stefan Murr, Jonas Zug und Ellen Kienzle, Zeltwart Manfred Birkle.

Ehrungen

Für zehn Jahre Mitgliedschaft wurden Bärbel Hecht und Tanja Stark geehrt. 40 Jahre ist Dr. Friedemann Ruoff dabei und Veronika Dehner gehört seit 50 Jahren der Ortsgruppe an.