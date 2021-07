Schwimmkurse in den Sommerferien

2 Der neue Vorsitzende Sascha Hummel (links) zusammen mit den Geehrten (von links): Elisabeth Weisser, Michael Racke, Gisela Retzbach, Rolf Emmert, Heinz Adel, Marlies Stadelbacher und Klaus Müller.Foto: Hübner Foto: Schwarzwälder Bote

Versammlung: DLRG-Ortsgruppe startet nach Ausfällen große Aktion / Sascha Hummel neuer Vorsitzender

Finanziell waren die vergangenen zwei Jahre für die DLRG-Ortsgruppe aufgrund des Wegfalls zahlreicher Schwimmkurse nicht einfach. Die sollen dieses Jahr in den Sommerferien nachgeholt werden. Zum neuen Vorsitzenden wurde Sascha Hummel in der Hauptversammlung gewählt.

St. Georgen. Der Vorsitzende Michael Racke dankte allen, die in den vergangenen zwei Jahren Aufgaben übernommen hatten, ebenso Spendern und Sponsoren. Wegen entfallener Schwimmkurse habe man finanziell einiges zu verkraften gehabt. Deshalb wurden Investitionen im Rettungszentrum auf das Nötigste heruntergefahren, nur eine Elektroprüfung, die Verstärkung der Stromkreise und kleinere Arbeiten durchgeführt. Um die 300 Kinder starke Warteliste abzuarbeiten sind für die Sommerferien im Hallenbad Schwimmkurse geplant. Mindestens 100 Kinder sollen zum Zuge kommen. Das sei die größte derartige Aktion in der Vereinsgeschichte.

Seit 2019 stieg der Mitgliederstand auf 658. Ein Veranstaltungshighlight war die Evakuierungsübung im Freizeitbad Rulantica von 200 Mitgliedern und insgesamt etwa 3500 DLRG-Leuten. Erfreulich sei, dass bei der Klosterweiherputzete immer weniger Müll anfalle. Planmäßig durchgeführt wurde das Anbaden am Klosterweiher. Am nächsten Wochenende erhalte man nach dreijähriger Wartezeit das neue Katastrophenschutzfahrzeug.

Torben Engesser berichtete für den Wasserrettungsdienst unter anderem über Eistauch-und Raftlehrgänge. Geplant ist eine Fortbildung zur Absturzsicherung. Dirk Woschny informierte in Sachen Ausbildung für 2019 von 431 Schwimmausbildungen und Abzeichen. 2020 waren es mit 140 deutlich weniger. Allerdings habe man mit 51 Ausbildern eine der größten Gruppen Südbadens.

Laut Dirk Woschny leistete die Ortsgruppe 2019 rund 891 Wachstunden an Klosterweiher und Kirnbergsee, im Hallenbad und an der Ostsee. 2020 waren es über 1300 Stunden.

Bei der Jugend fanden laut Doreen Schlipf 2019 unter anderem die Kinderfasnet, eine Kanufahrt und eine Poolparty statt. Im Folgejahr fielen Corona-bedingt fast alle Veranstaltungen aus.

Bürgermeister Michael Rieger lobte die "große Familie" der DLRG-Ortsgruppe.

Bedeutende Veränderungen brachten die Wahlen bei der ersten Versammlung der DLRG-Ortsgruppe seit zwei Jahren. Neuer Vorsitzender wurde Sascha Hummel. Er übernahm das Amt von Michael Racke. Der scheidende Vorsitzende betonte, dass das keine spontane Entscheidung war. Der Vorstand habe stets sehr gut zusammengearbeitet und ihm die Arbeit leicht gemacht. Es sei nie um persönliche Befindlichkeiten gegangen. "Ich bin stolz auf das, was wir erreicht haben." Er sagte, nach 17 Jahren solle man aufhören. Junge Leute brächten neue Ideen ein, das tue dem Verein gut. Hummel erinnerte an Meilensteine während Rackes Amtszeit, unter anderem die Anschaffung von Einsatzbus, Eisretter und Spielgeräten für Klosterweiher und Hallenbad, das 60-jährige Vereinsbestehen, den Bezug des Rettungszentrums und die Gründung eines Jugendeinsatzteams. Kreisvorsitzende Simone Schwanenberger verlieh Racke das Verdienstabzeichen in Silber.

Bürgermeister Michael Rieger bot dem neuen Vorsitzenden eine "offene, vertrauensvolle Zusammenarbeit" an und erinnerte an den von Racke gewünschten Bau eines Sonnenschutzes am Weiher, der für den Vorsitzenden eine Überraschung gewesen war, da er im Rahmen einer 72-Stunden-Aktion stattgefunden hatte. Racke habe sich mit "unglaublichem Engagement" für die DLRG eingesetzt. Der Angesprochene dankte im Gegenzug für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit, Die Unterstützung durch die Stadt sei nicht selbstverständlich.

Stellvertretende Vorsitzende wurden Norbert Engesser und Doreen Schlipf, Schatzmeister Marcel Schlipf, Technischer Leiter (TL) Ausbildung Angela Racke, TL Wachdienst Dirk Woschny, TL Sanitätsausbildung Yasmin Stütz, TL Wasserrettungsdienst Torben Engesser, Schriftführerin Katharina Seidel, Beisitzer Corinna Engesser und Frank Kammerer, Pressewartin Stefanie Hils.

Geehrt wurden für 60-jährige Mitgliedschaft Marlies Stadelbacher, für 50 Jahre Heinz Adel, für 25 Rolf Emmert, Sascha Hummel, Iris Klimke, Nathan Lehmann, Klaus Müller, Gisela Retzbach und Manuel Schwarzwälder, für zehn Jahre Chris Bertsche, Erich Fichter, Nadine Kunz und Walter Louis. Stadelbacher ist heute noch im Schwimmunterricht aktiv und erhielt für ihre Verdienste die Ehrenmitgliedschaft. Elisabeth Weisser wurde für Tätigkeit im Vorstand seit 1994 geehrt.