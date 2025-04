1 Die DLRG-Aktiven freuen sich über ihre Erfolge. Foto: Rüdiger Wysotzki

Die DLRG -Ortsgruppe Meßstetten war erfolgreich beim Bezirkswettkampf im Ebinger Hallenbad.









Am Bezirkswettkampf im Hallenbad Ebingen haben sich 48 Wettkämpfer der DLRG-Ortsgruppe Meßstetten in acht Teams beteiligt – mit Erfolg in Mannschafts- und Einzelwettkämpfen.