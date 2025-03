Vorsitzender Stefan Kalmbach begrüßte die Mitglieder im Bürgerhaus Loßburg und stellte die von der DLRG veröffentlichte „Sommerbilanz Ertrinken 2024“ vor. Auch 2024, so Kalmbach, seien wieder mehr Menschen ertrunken, als noch im Vorjahr.

Mehr tödliche Badeunfälle

Die meisten tödlichen Badeunfälle hätten sich von Juni bis August in Flüssen und Seen ereignet, heißt es in einer Pressemitteilung der DLRG-Ortsgruppe. Besorgniserregend sei, dass offenbar immer mehr Erwachsene nicht schwimmen könnten. Bei den meisten Ertrunkenen handele es sich um Männer zwischen 30 und 40 Jahren.

Lesen Sie auch

Im Anschluss stellte Stefan Kalmbach die Mitgliederstatistik vor. Aktuell hat die Ortsgruppe 502 Mitglieder. Jugendleiterin Isabelle Guhl berichtete von diversen Veranstaltungen, darunter der Blaulichttag im Juli 2024 und die Vereinsmeisterschaften im Februar. Ebenfalls im Hallenbad Loßburg stattfinden werden die Regionalmeisterschaften am 30. März. Guhl verabschiedete sich mit diesem Bericht aus dem Vorstand. Ein Nachfolger ist noch nicht gefunden.

Training wird gut angenommen

2024 hatte die DLRG-Ortsgruppe insgesamt sechs Schwimmkurse angeboten, 22 Seepferdchen wurden vergeben. Am Montagstraining sind Woche für Woche rund 45 Jugendliche und Erwachsene dabei. Sehr gut angenommen werde auch die „Best Ager-Gruppe“, die sich von 19.30 bis 20.15 Uhr zum Jedermann-Schwimmen trifft. Wer gerne schwimme und seinen Stil verbessern wolle, sei hier richtig, heißt es in der Mitteilung. Beim Samstagstraining sind rund 90 Schwimmer am Start, aufgeteilt in zwei Gruppen. Einsatzleiter Ingmar Schmid berichtete von Wachdiensten an der Nagoldtalsperre und Einsätzen der „Helfer-vor-Ort“ (HVO). Für 40 Jahre geehrt wurden Holger Haas und Manfred Völker, für 50 Jahre wurden Rüdiger Dziddek, Kurt Eppler, Armin Bodenburg und Armin Gaiser ausgezeichnet. Auf stolze 60 Jahre Mitgliedschaft darf Ilse Römpp zurückblicken. Sie war bereits an Gründung und Aufbau der DLRG-Ortsgruppe Loßburg beteiligt.