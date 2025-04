Die Ausbildung und der Betrieb der Schwimmkurse sind gesichert – das ist eine Quintessenz aus der Hauptversammlung der DLRG Ortsgruppe Meßstetten.

Für die Schwimmkurse in Tieringen beispielsweise stehen elf Helfer und Verantwortliche zur Verfügung; neuer Ausbilder ist Ben Luca Roth. Für die fortgeschrittene Schwimmausbildung sind sieben Trainer vorhanden; für die Rettungsschwimmausbildung zeichnen fünf Trainer verantwortlich.

Lesen Sie auch

Wasserrettungsgruppe mit aufgebaut und mehr

Ferner wurden insgesamt neun Seepferdchen sowie 31 Bronze-, 32 Silber- und 23 Gold-Schwimmabzeichen abgelegt. Hinzu kamen fünf Rettungsschwimmabzeichen in Bronze, 15 in Silber und sechs in Gold.

Als Lehrgänge wurden ein Juniorretterlehrgang in Tieringen, die Strömungsretter Ausbildung sowie Sanitäts- und Erste Hilfe Training mit dem DRK Ortsverein Meßstetten abgehalten. Zum Jahresende hin wurde eine – aus Sicht der Veranstalter – gelungene Kinderweihnachtsfeier ausgerichtet.

Unsere Empfehlung für Sie DLRG Ortsgruppe Meßstetten Nase vorn beim Wettbewerb Die DLRG -Ortsgruppe Meßstetten war erfolgreich beim Bezirkswettkampf im Ebinger Hallenbad.

Gefordert waren die DLRG-Mitglieder außerdem beim Aufbau einer Wasserrettungsgruppe, bei einer Stationsbetreuung während der Großübung Roter Heuberg bei der Standortfeuerwehr – und zwei Übungen Eisrettung standen auch auf dem Plan.

Bei fünf Alarmierungen waren sie im Einsatz

Bei den Anschaffungen standen Sicherheitsstiefel, Klettergurtsysteme, Prallschutzwesten und Strömungsretter an. Wachdienste wurden am Stausee Oberdigisheim, in den Schwimmbädern sowie an der Küste auf Rügen, Langeoog und Amrum geleistet.

Fünf Alarmierungen setzten sich unter anderem aus dem Hochwassereinsatz in Bisingen sowie zwei Ertrinkungsunfällen bei Oberdigisheim und Schömberg zusammen. Allein am Stausee Oberdigisheim haben 16 DLRG-ler in Summe 213 Stunden geleistet – und erfolgreich ein Leben gerettet.

Unsere Empfehlung für Sie Stausee Oberdigisheim Hauptsache keine Panik Immer öfter steht die Sicherheit beim Badespaß im Fokus. Die DLRG wünscht sich, dass Badegäste die grundsätzlichen Verhaltensregeln befolgen.

Neben den sportlichen Aktivitäten waren die Angebote der Vereinsjugend breitgefächert, berichtete der neu gewählte Jugendwart Ben Luca Robel. Einen ausgeglichenen Kassenbericht trug Bernd Vochatzer vor, der Haushaltsplan 2025 wurde vorgestellt und beschlossen. Als neue Schriftführerin wurde einstimmig Laura Berger gewählt. Auch eine Wahl der Delegierten und Ersatzdelegierten ist erfolgt.