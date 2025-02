Die DLRG Ortsgruppe Loßburg hat nach sechsjähriger Pause wieder einmal Vereinsmeisterschaften im Hallenbad veranstaltet. 36 Anmeldungen gingen ein, am Ende waren – nach krankheitsbedingten Absagen – 28 Schwimmer am Start.

Darunter viele Kinder in den Altersklassen acht bis zwölf. Bei den Jugendlichen traten in der Altersklasse der 15 und 16-Jährigen jeweils drei Mädchen und drei Jungen gegeneinander an. Neben den Disziplinen Hindernisschwimmen, Retten einer Puppe und dem kombinierten Retten mussten auch 200 Meter „Super Lifesaver“ geschwommen werden.

Dabei schwimmt der Rettungsschwimmer zuerst Freistil, taucht dann zu einer am Beckenboden liegenden Puppe, bringt diese an die Wasseroberfläche und schleppt sie an den Beckenrand. Hier lässt er die Puppe los, zieht Flossen an, legt den Gurtretter an und schwimmt im Freistil bis zur Wende. Dann wird der Gurtretter einer zweiten, im Wasser treibenden Puppe als Brustring umgelegt und der Schwimmer zieht diese bis zum Ziel. Alle sechs Teilnehmer hätten diese herausfordernde Disziplin gut gemeistert, teilt die DLRG mit.

Bezirksmeisterschaften stehen an

Unter den beiden Erwachsenen Startern war mit Wolfgang Hetzel auch ein Teilnehmer in der Altersklasse über 70 vertreten.

Am 30. März geht es weiter mit den Bezirksmeisterschaften, die ebenfalls im Hallenbad Loßburg stattfinden.