DLRG in Nagold

In einem Kurs des DLRG, der am 25. Mai startet, können Interessierte das Rettungsschwimmabzeichen erwerben.

Der Frühling hat begonnen und die Arbeit der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG), Ortsgruppe Nagold, wird ergänzt durch die Ausbildung von neuen Rettungsschwimmern im Badepark Nagold.

Jugendliche ab dem zwölften Lebensjahr, interessierte Erwachsene, Jugendgruppen-Betreuer, Lehrkräfte und Anwärter für die Polizei können ab dem 25. Mai die Grundkenntnisse des Rettungsschwimmens in einem Kurs erlernen und bei Erfolg die Rettungsschwimmabzeichen in Bronze oder in Silber erwerben.

„Ziel soll es sein, im Notfall ein Lebensretter zu sein“

Im Rettungsschwimmkurs werden neben den körperlichen Anforderungen auch wichtige theoretische Inhalte vermittelt. Teilnehmer lernen unter anderem Befreiungsgriffe, Rettungstechniken und Erste-Hilfe-Maßnahmen. Die körperliche Fitness wird dabei gezielt trainiert, um auf den Ernstfall vorbereitet zu sein.

„Ziel soll es sein, im Notfall ein Lebensretter zu sein“, betont die DLRG Ortsgruppe Nagold. Die Anmeldungen für die Rettungsschwimmausbildung erfolgen online unter der Website der DLRG Ortsgruppe Nagold (Termine) getrennt nach den Ausbildungen Bronze, Silber oder Wiederholung Silber.

Information

Anmeldung zu den Kursen

https://nagold.dlrg.de/die-ortsgruppe/termine/