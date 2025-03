Die Schwimmkurse, die die DLRG Bisingen/Engstlatt anbietet, sind von größter Wichtigkeit. Das machte Vorsitzende Sylvia Rager bei der Hauptversammlung des Vereins in der Vereinshalle Thanheim deutlich: 411 Personen, darunter auch Kinder, seien im letzten Jahr in Deutschland ertrunken, allein in Baden Württemberg 48 Menschen. Seit 2019 sei die Zahl steigend. Die Schwimmkurse müssten derzeit allerdings reduziert werden, da sie von der jetzigen Helferschar nicht mehr zu bewältigen seien. Es bleibe zu hoffen, dass sich interessierte Bürger gleich welchen Alters der DLRG anschließen.

1600 Einsätze geleistet

Lesen Sie auch

Wiebke Grahneis, Technischer Leiter für Ausbildung, berichtete über die geleisteten Helferstunden: für Ausbildung 1600, für Einsätze 400 und für Orga/Verwaltung 2000; insgesamt 4000 Stunden im Ehrenamt. Zudem wurden 12 Seepferdchen abgenommen.

Die Qualifikation beinhalte: in der Ausbildung 4 Lehrscheine, 1 Ausbilder Schwimmen, 3 Ausbildungsassistenten Schwimmen und 1 Ausbildungsassistent Rettungsschwimmen; in der Medizin: 7 Sanitäter B, 3 Rettungssanitäter und 1 Rettungshelfer; im Einsatz: 4 Fachhelfer (2 in Ausbildung), 2 Gruppenführer, 1 Bootsführer, 3 Strömungsretter Stufe 1 und 2 in Stufe 2.

Für Einsätze gewappnet

Alexander Saal (TL Einsatz) berichtete, dass die Retter der DLRG Bisingen/Engstlatt aufgrund regelmäßiger Trainingseinheiten sowie aufgrund Aus- und Fortbildungen auch in der Schwerstrettung gut gewappnet sei. Aktuell zählt der Verein 165 Mitglieder.

Nicht mit Geld aufzuwiegen

Alexander Bott (Vizepräsident vom DLRG Landesverband Württemberg) bedankte sich für die Vereinsarbeit. Die Mitglieder der hiesigen DLRG haben in den vergangen Jahren viel erreicht und sich stets und immer mit viel Kompetenz und Effizienz eingesetzt, was mit Geld nicht aufzuwiegen sei. Mensch und Zeit seien dabei relevant. Durch immer weniger Engagierte komme beim Rest mehr Arbeit auf. Der Trend sei auch bei anderen Vereinen spürbar. Trotz allem solle man als Dienstleister nicht unter Wert verkaufen. Es sei Vorsicht geboten, denn auch im Ehrenamt bleibe Burn Out nicht aus.

Ehrungen

Der Verein würdigte bei der Hauptversammlung verdiente Mitglieder für langjährige Zugehörigkeit zum Verein. So für 10 Jahre: Dominik Saal, für 25 Jahre: Monika Fecker, Maria Haug, Ramona Weidemann und Anne Kathrin Schmid, für 50 Jahre: Dieter Schoy.

Gewürdigt wurde obendrein durch Alexander Bott (Vizepräsident), Klaus Söser (46 Jahre Mitglied), dem über vier Jahrzehnte die Verwaltung der Finanzen des DLRG oblagen. Dafür erhielt er die höchste Auszeichnung des DLRG, nämlich das Verdienstabzeichen Gold mit Brillant mitsamt Präsent der DLRG Bisingen/Engstlatt.