1 Nicht immer kann die DLRG Badeseen überwachen. (Archivfoto) Foto: Jannik Nölke

Zwei Jungen sind am Montag aus dem Neckar bei Nürtingen vor dem Ertrinken gerettet worden. Der Vorfall ging glimpflich aus, doch ein Badeausflug kann schnell tödlich enden. Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) warnt vor den Gefahren und erklärt, welche Rolle die Pandemie bei den Unfällen spielt.

Oberndorf - Im Jahr ertrinken in Deutschland mehrere hundert Menschen. 2020 sind laut Angaben der DLRG mindestens 378 Menschen in Deutschland ertrunken, davon 39 in Baden-Württemberg. 2029 waren es deutschlandweit mindestens 417 Menschen, ein Jahr davor 504. Was sind die Gründe für die vielen Opfer? Hierbei spielen mehrere Faktoren eine Rolle.

Prävention gegen Badeunfälle fängt bereits bei den Jüngsten an. Jedoch können Kinder nur erschwert schwimmen lernen, wenn Bäder aufgrund des Coronavirus schließen müssen. "Seit rund eineinhalb Jahren gibt es keinen normalen Schwimmunterricht mehr", beklagt Eleonore Wagner, Geschäftsführerin des DLRG Landesverbands Württemberg. "Kinder hatten in der Pandemie rund 70 Prozent weniger Möglichkeiten, das Seepferdchen zu erlangen. Dabei ist das der erste Schritt des Schwimmenlernens." Erst ab dem Abzeichen Bronze gelte man als sicherer Schwimmer, erklärt Wagner.

Die DLRG biete dank der niedrigen Inzidenzen wieder Schwimmkurse an. Dies hilft laut der Geschäftsführerin jedoch nur, "die Spitze des Eisbergs abzufangen, damit die Zahl der Nichtschwimmer nicht noch großer wird".

Doch auch ohne die Pandemie wird das Problem der Nichtschwimmer unter Kindern immer größer. "Im Durchschnitt müssen rund 80 Bäder im Jahr deutschlandweit schließen", sagt Wagner. Diese Zahl lasse sich auch auf Baden-Württemberg projizieren. "25 Prozent der Kinder in Deutschland haben nicht einmal Zugang zu einem Bad", berichtet sie weiter. Dies hat zur Folge, dass laut DLRG 59 Prozent der Kinder nach Abschluss der Grundschule keine sicheren Schwimmer sind.

"Kinder ertrinken leise"

Das Kultusministerium stellte 2019 eine Umfrage zum Schwimmunterricht in Baden-Württemberg vor. Diese ergab: Rund ein Viertel der befragten Grundschulen können keinen Schwimmunterricht anbieten. Die Gründe sind unterschiedlich: Es ist kein Schwimmbad in der Nähe, die Fahrtzeiten zum nächsten Hallenbad sind zu lang, qualifizierte Lehrkräfte fehlen oder die Bäder sind unzureichend geeignet.

Nichtschwimmer sind laut DLRG jedoch nur eine mögliche Ursache für Badeunfälle. Eine weitere sei, dass Eltern ihre Kinder im Wasser aus den Augen lassen. Vor allem das Ertrinken von den Jüngsten passiere schnell, warnt Wagner. "Kinder haben nicht die Möglichkeit, laut nach Hilfe zu schreien. Sie ertrinken leise", betont sie.

Weitere Gründe sind laut der Geschäftsführerin die Überschätzung der eigenen Fähigkeiten beim Schwimmen, Alkoholisierung oder Gefahren wie Strömungen oder plötzliche Abbruchkanten im Wasser.

DLRG gibt Tipps zur Unfall-Vermeidung

Um die Wahrscheinlichkeit eines möglichen Badeunfalls im Vorhinein zu verringern, sollten Schwimmer einige Regeln beachten.

Um Strömungen und plötzliche Tiefen zu vermeiden, sollten Badegäste nur an Stellen ins Wasser gehen, an denen laut Schildern das Baden erlaubt ist, rät die DLRG. Die markierten Bereiche sollten nicht verlassen und unbewachte Gebiete vermieden werden. Nichtschwimmer sollten zudem nur in die für sie ausgewiesenen Stellen baden gehen, um Gefahrensituationen zu vermeiden.

"Luftmatzratzen oder ähnliches sind dabei keine Schwimmhilfen", betont Wagner. "Kippt man damit mitten auf dem See um, helfen sie nicht mehr weiter." Erst am Montag ist ein 81-jähriger Urlauber im Bodensee trotz Schwimmhilfe ertrunken. Weil er ein schlechter Schwimmer war, ist der Mann laut Polizeiangaben mit einem Rettungsring für Kinder ins Wasser gegangen. Nach kurzer Zeit trieb der Ring ohne den Mann im Wasser. Ersthelfer fanden den Urlauber in zwei Metern Tiefe etwa fünf Meter vom Ufer entfernt.

Doch wie reagiert man am besten, wenn man eine ertrinkende Person bemerkt? "Sofort den Notruf wählen oder eine DLRG-Rettungswache um Hilfe rufen, wenn eine in der Nähe ist", antwortet Wagner. Bei der Rettung zählt jede Sekunde. An einigen Gewässern hat die DLRG bereits Notrufsäulen installiert für den Fall, dass man das Handy nicht griffbereit hat. Auch in der Region gibt es bereits Säulen: beispielsweise am Tälesee in Empfingen und an der Nagoldtalsperre in Seewald-Erzgrube.

Ist man selbst kein geübter Schwimmer, sollte man auf keinen Fall hinterherspringen, um sich selbst nicht zu gefährden, so Wagner. "Stattdessen soll man sich merken, wo die Person untergegangen ist, um den eintreffenden Helfern diese Stelle zeigen zu können."