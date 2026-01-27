DKMS-Aktion in Göllsdorf: Spender für Krebserkrankte - 364 neue Registrierungen

Bei der Typisierungsaktion für die an Blutkrebs erkrankte Tanja aus Göllsdorf haben sich 364 Personen registrieren lassen.
„Wir sind überwältigt von der unglaublichen Hilfsbereitschaft und davon, wie viele Menschen am Samstag ihr Herz geöffnet haben, um Tanja zu helfen und die Aktion zu unterstützen. Danke an alle, die sich bei unserer DKMS-Typisierungsaktion registriert haben und mit Geld- und Kuchenspenden dabei waren – ihr habt Hoffnung geschenkt und vielleicht sogar Leben gerettet“, sagen Ralf und Selina, die mit der DKMS am Samstag die Typisierungsaktion für die an Blutkrebs erkrankte Tanja ins Leben gerufen hatten.