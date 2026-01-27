DKMS-Aktion in Göllsdorf: Spender für Krebserkrankte - 364 neue Registrierungen

Bei der Typisierungsaktion für die an Blutkrebs erkrankte Tanja aus Göllsdorf haben sich 364 Personen registrieren lassen.

„Wir sind überwältigt von der unglaublichen Hilfsbereitschaft und davon, wie viele Menschen am Samstag ihr Herz geöffnet haben, um Tanja zu helfen und die Aktion zu unterstützen. Danke an alle, die sich bei unserer DKMS-Typisierungsaktion registriert haben und mit Geld- und Kuchenspenden dabei waren – ihr habt Hoffnung geschenkt und vielleicht sogar Leben gerettet“, sagen Ralf und Selina, die mit der DKMS am Samstag die Typisierungsaktion für die an Blutkrebs erkrankte Tanja ins Leben gerufen hatten.

Sie sind froh und glücklich, dass sich so viele Menschen haben registrieren lassen.

Es war ein Schock für die 52-jährige Tanja und ihre Familie, als sie vor gut zehn Wochen erfuhr, dass sie an Blutkrebs erkrankt ist und nur eine Stammzellenspende ihr Leben retten kann. Am Samstag fand für die Göllsdorfer Friseurmeisterin eine Typisierungsaktion in der Halle statt, um im besten Fall den genetischen Zwilling ganz in der Nähe zu finden.

Die Suche nach dem genetischen Zwilling

263 Personen nahmen an der Registrierung vor Ort teil. „Mit den Onlineregistrierungen sind es sogar 364“, informiert Lena Rall von der DKMS, die die Aktion begleitet hat und am Samstag mit ihren Kolleginnen vor Ort war. „Das ist eine sehr gute Zahl. Und es war wirklich durchgehend immer etwas los“, betont sie.

„Ralf und ich sind mehr als zufrieden mit der Resonanz und wir bedanken uns auch bei der Ortschaftsverwaltung für die Halle und bei der DKMS für die tolle Unterstützung und die schöne Zusammenarbeit“, so Selina.

Auch Tanja selbst ist sehr berührt und dankbar für die große Zahl an Registrierungen. „Ich möchte mich von Herzen bei allen bedanken, die mich im Moment unterstützen, sei es mit der Typisierung, mit Kuchen backen, mit guten Worten und Wünschen und allem anderem mehr“, sagt sie dankbar und überwältigt vom Zuspruchm der so groß sei, dass sie sich gar nicht bei jedem einzeln bedanken könne.

So geht sie zuversichtlich in die nächsten Wochen und hofft, dass bald der passende Spender gefunden wird, denn ohne Stammzellspende könne die Leukämie jederzeit wiederkehren, erklärt sie. „Ich möchte schnellstmöglich wieder auf den Beinen sein“, sagt sie zuversichtlich. Momentan gehe es ihr gut und sie sei zu Hause.

Dennoch würden ihr ihre Kontakte und auch die Kunden fehlen. Tanja ist froh und glücklich, dass ihre Angestellte ihren Friseursalon weiterführt, bis sie wieder arbeiten kann. „Aber jetzt gilt es erst einmal, gesund zu werden“, sagt sie.

Online ist die Registrierung weiterhin möglich

Wer die Typisierungsaktion am Samstag verpasst hat, oder keine Zeit hatte, „der kann sich weiterhin online registrieren zu lassen“, lädt Lena Rall ein. Um den genetischen Zwilling von Tanja zu finden, müssen möglichst viele Menschen registriert sein. Wer zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter dkms.de/tanja ein Registrierungsset für den Wangenabstrich nach Hause schicken lassen. Das Set sollte dann per Post schnellstmöglich an die DKMS zurück.