2 Novak Djokovic spielte 2004 bei den Black Forest Open in Freudenstadt mit. Foto: Braun

Über den Tennisspieler Novak Djokovic und seine Auseinandersetzung mit dem Staat Australien spricht die ganze Welt. Auch Tennisfreunde aus der Region beobachten die Debatte um seinen Impfstatus und seiner möglichen Ausweisung aufmerksam. Manche kennen ihn sogar persönlich. Unterdessen wird auch das Thema Impfen im Lokalsport thematisiert.















Kreis Freudenstadt - Else Finkbeiner, die beim Turnier im Turnierbüro aktiv war, kann sich noch ganz genau an Novak Djokovic erinnern. 17 Jahre war er alt, als er 2004 in Freudenstadt in der Qualifikation der Black Forest Open antrat. "Er war damals in der Weltrangliste auf Position 348. Eigentlich wäre er dort an Position drei gesetzt gewesen, aber wahrscheinlich konnte er sich nicht rechtzeitig melden, sodass er eine Wildcard bekam."