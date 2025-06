DJK Welschensteinach: So sorgte das Krempelturnier für gute Laune

1 Die Siegermannschaften des Krempelturniers beim Turnier der DJK Welschensteinach Foto: Steiner Die DJK Welschensteinach richtete wieder einen Wettbewerb für Hobbymannschaften aus. Neben etablierten Vertretungen kamen einige Neulinge zum Einsatz.







Gut besetzt war auch in diesem Jahr wieder das Krempelturnier für Hobby- und Freizeitmannschaften der DJK Welschensteinach im Rahmen des Pfingstsportfests. Bei den Herren waren acht Mannschaften in zwei Vierergruppen am Start, bei denen sich „Kick the Cat“ den Turniersieg holte. Bei den Damen verteidigte das Team „Hangover 96“ seinen Titel aus dem Vorjahr in einer Fünfergruppe.