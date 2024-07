DJK-Freizeitwoche startet: Kindern in Oberschopfheim stehen etliche Abenteuer bevor

1 Ganz schön was los – die DJK-Freizeitwoche ist gestartet und die 109 Kinder freuen sich, gemeinsam mit ihren 80 Helfern eine Woche lang Spaß und Gemeinschaft zu erleben. Foto: Bohnert-Seidel

109 Kinder und Jugendliche starten gemeinsam in die DJK-Freizeitwoche in Oberschopfheim. Mehr als 80 ehrenamtliche Helfer unterstützen an fünf Tagen. Zahlreiche Aktionen sind geplant – und alle freuen sich auf den Höhepunkt: die Partynacht.









Große Abenteuer, Entdeckung pur und jede Menge neue Freundschaften: Die DJK-Freizeitwoche erfreut sich großer beliebtheit in Oberschopfheim und ist nun gestartet. Geballt war am Montagmorgen die Stimmung aller Kinder, die ihre Betreuer und all jene feierten, die ihnen fünf Tage pure Lebenslust in Gemeinschaft bereiten.