Sportverein investiert in eine „strahlende Zukunft“

1 Die Flutlichtmasten am TiTEC-Sportpark in Allmendshofen haben ausgedient und sollen noch in diesem Monat durch neue, energiesparende LED-Strahler ersetzt werden. Der Sportverein DJK Donaueschingen hat inzwischen alle Genehmigungen vorliegen. Foto: Dietmar Zschäbitz

Der Sportverein investiert in eine neue Flutlichtanlage. Das 60 000-Euro-Projekt soll in Kürze umgesetzt werden. Außerdem soll ein Defibrillator angeschafft werden.









Seit Jahren investiert die Deutsche Jugendkraft (DJK) Donaueschingen einiges in die Modernisierung und Attraktivitätserhöhung des TiTEC-Sportparks in Allmendshofen. So wurde im Jahr 2012 ein Kunstrasenplatz gebaut, und 2018 kam der neue Kabinentrakt hinzu.