1 Um diese begehrte Trophäe geht es am 21. Mai in Lahr im Pokalfinale zwischen der DJK Donaueschingen und dem SV Oberachern Foto: Eibner

Die Anspielzeit des Pokalfinales der DJK Donaueschingen ist nun bekannt. Praktisch zur Mittagszeit läuft die Partie dann im Lahrer Stadion Dammenmühle.















Das Endspiel im SBFV-Rothaus-Pokal 2021/2022 zwischen der DJK Donaueschingen und dem SV Oberachern am 21. Mai 2022 wird um 12.15 Uhr in Lahr angestoßen.

Der 21. Mai 2022 wird ein Festtag für den deutschen Fußball: Der Finaltag der Amateure kehrt in seiner siebten Auflage mit einer siebenstündigen TV-Livekonferenz in der ARD zurück, ehe sich abends das DFB-Pokalfinale zwischen dem SC Freiburg und Leipzig im Berliner Olympiastadion anschließt. Erstmals sind alle 21 Landesverbände des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) mit ihren Pokalendspielen am selben Tag dabei. Nachdem die Finaltage in den vergangenen beiden Jahren aufgrund der Pandemie ohne oder nur mit einer begrenzten Anzahl von Zuschauerinnen in den Stadien stattfinden mussten, kehren die Fans in diesem Jahr bundesweit zurück und bereiten den teilnehmenden Teams eine große Bühne