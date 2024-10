DJK Donaueschingen Landesliga SBFV: Rückschlag für die Donaueschinger

1 Hartumkämpftes Landesliga-Derby in Donaueschingen: Adi Karaki (links, DJK) und Tobias Steri (Gutmadingen) im Duell. Foto: Roland Sigwart

DJK verliert das Landesliga-Derby daheim gegen den FC Gutmadingen mit 1:2. Leistung der Gastgeber war jedoch in Ordnung. Die Abstiegsgefahr bleibt für beide Teams hoch.









DJK Donaueschingen – FC Gutmadingen 1:2 (1:1). Nach ihrem Coup in Königsfeld vor einer Woche (2:0) gab es für die Donaueschinger in einem hartumkämpften Derby einen Rückschlag. Der bisherige Tabellenletzte aus Gutmadingen feierte nach sechs sieglosen Spielen wieder einen Dreier. In der Tabelle machten die Gutmadinger einen Riesensatz vor auf Platz elf. Donaueschingen steht auf dem 14.Rang.