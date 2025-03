DJK Donaueschingen Landesliga SBFV: Nächster Rückschlag – 0:4 daheim gegen das Top-Team Salem

1 Donaueschinger Frust: Ali Karaki ärgert sich über eine vergebene Torchance gegen Salem. Foto: Roland Sigwart

Beim Landesliga-Schlusslicht wachsen die Sorgen – auch im Hinblick auf die mögliche Zukunft in der Bezirksliga. Die Kaderplanung gestaltet sich kompliziert.









Link kopiert



Landesliga: DJK Donaueschingen – RW Salem 0:4 (0:2). Die Donaueschinger konnten nicht mehr ganz an ihre gute Leistung, die sie eine Woche zuvor in Pfaffenweiler gezeigt hatten (1:3), anknüpfen. Bei zu erwartenden vier Absteigern beträgt der Rückstand zum ersten Nichtabstiegsplatz für die DJK schon acht Punkte. Die Sorgen wachsen in Allmendshofen vor einer insgesamt komplizierten Zukunft.