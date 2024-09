DJK Donaueschingen Landesliga SBFV: Gallmann-Team will in Radolfzell Negativtrend beenden

Gallmann-Team will in Radolfzell Negativtrend beenden

1 Aaron Baumeister (links) und sein DJK-Team stehen am Samstag auf der Mettnau vor einer großen Herausforderung. Foto: Roland Sigwart

FC Radolfzell – DJK Donaueschingen (Samstag, 14.30 Uhr). Die Donaueschinger stehen seit dem vergangenen Wochenenende auf dem ersten Abstiegsplatz in der Landesliga. Dies ist die Folge von drei Niederlagen in Folge. „Wir wollen den Negativtrend beenden und wieder punkten, auch wenn es in Radolfzell schwer für uns wird“, macht DJK-Coach Benjamin Gallmann eine klare Ansage.