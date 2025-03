DJK Donaueschingen Landesliga SBFV: Gallmann-Team möchte noch das fast Unmögliche möglich machen

Donaueschinger starten mit einem kleinen Kader in die Restsaison. Am Samstag (14 Uhr) geht es beim VfR Stockach los.

Landesliga: VfR Stockach – DJK Donaueschingen (Samstag, 14 Uhr). Das Tabellenschlusslicht aus Donaueschingen möchte in den restlichen 13 Spielen mit dem Klassenerhalt noch das Wunder schaffen. So unmöglich erscheint das Unterfangen der DJK nicht, denn bis zum wahrscheinlichen ersten Nichtabstiegsplatz sind es nur vier Zähler Rückstand. Allerdings treffen die Baaremer bei ihrem Restart auf ein Stockacher Team (5./29), das noch auf den zweiten Platz schielt.

Das sagt Benjamin Gallmann

Für DJK-Coach Benjamin Gallmann zählen die Stockacher seit Beginn der Saison zu den Teams, die um den Aufstieg mitspielen: „Der VfR ist eingespielt und besitzt eine starke Offensivkraft. Für uns wird es am Samstag erst einmal darum gehen, hinten stabil zu stehen und möglichst wenig zuzulassen. Wir hatten in den Testspielen einige Probleme in der Defensive. Daran arbeiten wir und hoffen, in Stockach dahingehend schon eine positive Entwicklung zu sehen.“

Die Donaueschinger werden weiter nur einen kleinen Kader zur Verfügung haben. Aaron Baumeister und Aleksandar Trajkovic werden wohl verletzt ausfallen. Im Hinspiel erwischte die DJK einen Sahnetag, gewann daheim gegen Stockach mit 4:0.

Wünschenswert wäre es für die DJK, wenn es am Samstag in etwa wieder in dieser Richtung geht.