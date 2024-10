1 DJK-Stürmer Deni Velagic (Mitte) hat in der 17. Minute die große Chance zur möglichen 1:0-Führung gegen Gottmadingen. Foto: Holger Rohde

Die fünfte Niederlage in Folge: Donaueschinger verlieren am Freitagabend daheim gegen den SC Gottmadingen-Bietingen mit 2:4. DJK steht auf dem drittletzten Platz.









DJK Donaueschingen – SC Gottmadingen-Bietingen 2:4 (0:1). Die Donaueschinger stecken im Tabellenkeller fest. Die Gäste vom Hohentwiel verbuchten am Freitagabend in Allmendshofen ihren ersten Auswärtsdreier in dieser Saison.