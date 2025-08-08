DJK Donaueschingen: Kein Platz für sexualisierte Gewalt

Der Sportverein nimmt seine Mitglieder in die Pflicht. Ein Verhaltenskodex gibt nun klare Grenzen vor. Sabrina Kurth erklärt, worum es geht.
Der Vereinssport hat im Alltag vieler Menschen einen festen Platz – sei es durch regelmäßiges Training oder durch das soziale Miteinander, das über den Sport hinaus Gemeinschaft stiftet. Damit dieses Zusammenkommen sicher, vertrauensvoll und frei von Angst stattfinden kann, hat sich die Deutsche Jugendkraft (DJK) Donaueschingen entschlossen, ein Präventionskonzept zum Thema sexualisierte Gewalt zu entwickeln und umzusetzen.