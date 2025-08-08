DJK Donaueschingen: Kein Platz für sexualisierte Gewalt

Der Sportverein nimmt seine Mitglieder in die Pflicht. Ein Verhaltenskodex gibt nun klare Grenzen vor. Sabrina Kurth erklärt, worum es geht.

Der Vereinssport hat im Alltag vieler Menschen einen festen Platz – sei es durch regelmäßiges Training oder durch das soziale Miteinander, das über den Sport hinaus Gemeinschaft stiftet. Damit dieses Zusammenkommen sicher, vertrauensvoll und frei von Angst stattfinden kann, hat sich die Deutsche Jugendkraft (DJK) Donaueschingen entschlossen, ein Präventionskonzept zum Thema sexualisierte Gewalt zu entwickeln und umzusetzen.

„Uns war von Anfang an klar: Wer mit Kindern und Jugendlichen arbeitet, trägt Verantwortung – und diese Verantwortung muss man sichtbar und verbindlich gestalten“, sagt Sabrina Kurth, die das Konzept innerhalb des Vereins neben Yvonne Rottweiler maßgeblich initiiert und begleitet hat. Sie betont: „Wir wollen nach außen zeigen, dass wir bereit sind, genau hinzusehen, Haltung zu zeigen und Strukturen zu schaffen, die schützen.“

Im Zentrum des Konzepts steht ein umfassender Verhaltenskodex, dem sich alle Übungsleitenden verpflichten. Dieser formuliert verbindliche Standards für respektvolles Miteinander, klare Grenzen und den Umgang mit Verdachtsmomenten.

Der Kodex ist dabei mehr als ein Regelwerk – er steht sinnbildlich für eine Kultur der Achtsamkeit, der Offenheit und des Vertrauens. Die erste Schulung wurde mit zwölf Teilnehmenden bereits erfolgreich absolviert. Im November folgt die nächste. Darüber hinaus wurden Informationsmaterialien erstellt, Gespräche geführt und Strukturen reflektiert.

Im Mehrzweckraum der DJK Donaueschingen läuft die erste Präventionsschutzschulung zum Thema Grenzüberschreitungen und sexualisierte Gewalt für die Jugendtrainer. Foto: Hannah Schedler

„Wir wollen keine Symbolmaßnahmen, sondern eine lebendige, verlässliche Praxis, die sich im Vereinsalltag wiederfindet“, betont Kurth. Die Sensibilisierung für Alltagsbeobachtungen sei dabei ein zentraler Bestandteil: „Es geht darum, aufmerksam zu sein. Oft sind es kleine Signale, und es braucht ein geschultes Auge – und ein offenes Ohr.“ Der Verein versteht sich nicht nur als Sportstätte, sondern auch als Ort der Begegnung, der Gemeinschaft – und des Vertrauens. „Wir wollen ein sicherer Raum sein, in dem sich alle aufgehoben fühlen dürfen – ob Kinder, Jugendliche oder Erwachsene“, sagt Kurth. Das Schutzkonzept sei kein Reagieren auf einen Vorfall, sondern eine bewusste Entscheidung zur Prävention. „Zum Glück mussten wir bislang keinen akuten Fall erleben.“

Sabrina Kurth ist eine der Initiatorinnen der Präventionsarbeit in der DJK Donaueschingen. Sie sagt: „Wer mit Kindern und Jugendlichen arbeitet, trägt Verantwortung – und diese Verantwortung muss man sichtbar und verbindlich gestalten.“ Foto: Kurth

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: „Die offiziellen Statistiken sind erschreckend – und die Dunkelziffer liegt noch weit darüber“, sagt Kurth. „Sexualisierte Gewalt ist kein Randthema – und sie macht leider auch vor Sportvereinen nicht halt.“ Besonders gravierend sei, dass viele Täter aus dem direkten Umfeld der Betroffenen stammten – aus dem Familienkreis, aus der Schule, aus dem Verein. Dabei denkt Kurth auch an Formen von Gewalt, die nicht immer körperlich sind: „Verbale Übergriffe, digitale Grenzverletzungen – das sind Formen, die zunehmen. Gewalt beginnt dort, wo sich Menschen unwohl fühlen. Es geht um Respekt, um Grenzen, um Schutz. Und um unsere gemeinsame Verantwortung, diese ernst zu nehmen.“

„Wir vertrauen unseren Trainern Kinder an“

Die DJK Donaueschingen sieht sich mit dem Schutzkonzept in einer Vorreiterrolle in der Region. „Natürlich war der Weg dorthin aufwendig – mit Planungen, Bürokratie, Schulungsentwicklung. Aber dieser Aufwand ist kein Argument gegen Prävention“, betont Kurth. Ein Schutzkonzept allein sei kein Garant für Sicherheit – aber ein erster, notwendiger Schritt. Der Verein wolle mit gutem Beispiel vorangehen – und ermutigen, Verantwortung nicht zu delegieren, sondern zu übernehmen. „Wir vertrauen unseren Trainerinnen und Trainern Kinder an. Dieses Vertrauen verpflichtet. Es braucht Schutzräume – nicht nur im Sport, sondern auch im Tun.“

Kerstin Claus, unabhängige Beauftragte für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs, sagt: „Der Schutz vor sexualisierter Gewalt geht uns alle an.“ Sie betont die Verantwortung aller Erwachsenen. Besonders der Sport biete Kindern wichtige Entwicklungsräume.

Kerstin Claus: Es kann im eigenen Umfeld geschehen

Doch gerade dort entstehen enge Vertrauensverhältnisse, die auch missbraucht werden könnten. Claus unterstreicht: „Erst wenn wir anerkennen, dass sexualisierte Gewalt auch im eigenen Umfeld geschehen kann, erkennen wir, dass Kinder in unserer Nähe auf Schutz angewiesen sind.“

Vereine, die Schutzkonzepte umsetzten, sendeten damit ein wichtiges Signal: „Nur wenn Kinder spüren, dass sie Unangenehmes ansprechen dürfen, kann ein Verein für sie ein Schutzort sein.“

Die Zahlen

Oft im vertrauten Umfeld

Sexualisierte Gewalt geschieht überwiegend im sozialen Nahfeld – in Familie, Nachbarschaft, Kita, Schule, Verein oder Kirchengemeinde. Nach Schätzungen ereignen sich rund 95 Prozent der Fälle im vertrauten Umfeld. Die Unabhängige Beauftragte für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs (UBSKM) berichtet, dass etwa 75 Prozent der Täter aus dem direkten Umfeld stammen. Übergriffe durch Unbekannte sind selten – das Internet bildet eine Ausnahme. Die meisten Taten (80 bis 90 Prozent) werden von Männern oder männlichen Jugendlichen begangen, 10 bis 20 Prozent von Frauen. Rund ein Drittel der Täter ist jünger als 21 Jahre.