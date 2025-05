1 Die Beatparade in Empfingen gilt als die größte Techno-Parade in Süddeutschland. (Archivfoto) Foto: Daniel Begemann Stuttgarter DJs werden bei der Beatparade in Empfingen am Samstag, 26. Juli, stark vertreten sein. Denn nach der Stuttgarter DJane Tanina ist jetzt auch das DJ-Duo Beyond Us für das Lineup bestätigt.







Link kopiert



„Beyond Us steht für progressiven Sound mit futuristischen Klängen im Genre des Melodic House und Techno“, kündigt das Beatparade-Team des Empfinger Jugend- und Kulturvereins (JKV) den dritten bestätigten Auftritt für die Beatparade an.