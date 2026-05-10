DJ Bobo in der Schleyerhalle: Eurodance, Feuer, Nostalgie – so war das Rave-Konzert mit DJ Bobo in Stuttgart

Eurodance, Feuer und Nostalgie: DJ Bobo liefert seinen Fans in Stuttgart eine durchinszenierte Zeitreise in die 90er. Bilder, Setlist und Kritik vom Konzert in den Schleyer-Halle.

Aztekisch anmutende Tempelwände, riesige Kriegerstatuen, die sich aus dem Nichts erheben und dramatisch anschwellende Musik. Dann öffnet sich unter lautem Jubel der Bühnenboden der Schleyer-Halle. Für einen Moment wirkt es, als beginne hier nicht einfach ein Konzert, sondern der nächste Abenteuerfilm. Doch aus der Bühne steigt kein Actionfilm-Held empor, sondern DJ Bobo.

„The Great Adventure“-Tour von DJ Bobo ist choreografierte Nostalgie Passend zum Wochenendstart lässt der gebürtige Schweizer mit seiner Arena-Tour „The Great Adventure“ die 90er wieder aufleben - zumindest für ein paar Stunden. Der Name ist dabei Programm: Auf die Fans wartet an diesem Abend nicht einfach nur ein Konzert, sondern ein wahres Abenteuer an Lichteffekten, Tänzern, wechselnden Kostümen und Bühnenbildern. Mal verwandelt sich die Bühne in einen Tempel, später in die Kulisse von London. Die Show folgt dem Prinzip einer Eurodance-Performance, irgendwo zwischen Konzert und Pop-Musical.

Spontanität spielt bei dem durchinszenierten Spektakel eine eher untergeordnete Rolle. Jeder Höhepunkt wirkt exakt vorbereitet und jede Bewegung perfekt einstudiert. An einigen Stellen erinnert das Konzert an eine Varieté-Show mit Tänzern und Artisten, die sich an Turn-Ringen durch die ausverkaufte Schleyerhalle schwingen oder auch mal als menschlich gewordene Discokugel im glitzernden Ganzkörperanzug von der Decke hängen lassen.

Bei „There’s a Party“ zündet DJ Bobo die Konfettikanone

Immer wieder animiert DJ Bobo, der mit bürgerlichem Namen Peter René Baumann heißt, das Publikum zum Mitsingen, Klatschen oder Aufstehen. Wobei vor allem der letzte Part entscheidend ist, denn es herrscht ein eigentümlicher Widerspruch in der Halle: Obwohl Eurodance das Wort „Tanz“ beinhaltet und man direkt an wilde Partys mit viel Bewegung denkt, ist die Halle komplett mit Sitzplätzen aufgefüllt, auf denen die meisten auch gerne mal sitzen bleiben. Nach und nach lösen sich die Zuschauer aber von ihren Plätzen.

Denise (43, ganz links) und Tina (42, ganz rechts) tanzen mit ihren Freundinnen im Gang zwischen den Stuhlreihen. Foto: Olivia Denner

Es sind vor allem die älteren Klassiker, die das Publikum zum Tanzen und Feiern zwischen den Reihen motivieren. Bei bekannten Eurodance-Hymnen wie „Somebody Dance With Me“, „Everybody“ oder „Chihuahua“ wird die Schleyer-Halle in die 90er bzw. 2000er Jahre zurückversetzt. Bei den neueren Stücken zeigt sich das Publikum eher weniger tanzwütig. Trotzdem bleibt die Stimmung konstant hoch - auch, weil sich während der Show pausenlos etwas bewegt. Highlight sind unter anderem die Feuerfontänen während „Pray“ oder eine Konfettikanone bei „There’s a Party“.

Treue Fans: mit 16 Jahren auf dem ersten DJ-Bobo-Konzert

Die Show kommt beim Publikum sichtbar gut an. Viele Besucher begleiten DJ Bobo bereits seit Jahrzehnten. Auf dessen Frage, wer schon häufiger bei seinen Konzerten gewesen sei, gehen viele Hände nach oben. Diejenigen, die zum ersten Mal dabei sind, begrüßt er mit den Worten: „Willkommen in der Familie.“

„DJ Bobo ist genauso alt geworden wie ich“, sagt etwa die 52-jährige Beate lachend, die den Sänger bereits zehn- bis zwölfmal live gesehen hat. Auch Stefan (46) schwärmt von der „authentischen und herzlichen Art“ des Musikers. Er selbst war mit 16 Jahren zum ersten Mal auf einem DJ-Bobo-Konzert. Denise (43) erzählt, dass sie früher den Bravo-Starschnitt von DJ Bobo gesammelt habe. „Zu keinem anderen konnte man so gut raven“, sagt sie lachend. Auch Tina (42) denkt bei DJ Bobo direkt an ihre Kindheit und Jugend und freut sich sehr darüber, ihn jetzt endlich mal live gesehen zu haben.

Der Abend steht damit vor allem im Zeichen der Nostalgie - und des Gefühls, bekannte Musik noch einmal gemeinsam zu erleben. Für ein paar Stunden wird die Schleyerhalle so zu einem Ort, an dem auch Ü-40-Jährige wieder tanzen können, so wie sie es früher gerne getan haben – selbst dann, wenn zwischen ihnen Stühle stehen.

Setliste vom DJ Bobo-Konzert in Stuttgart