DJ aus St. Georgen: Zwischen Job und Bühne – so bringt Nic Kegan die Massen zum Beben

Zwischen Alltag und Auftritt: Niclas Kuntz, alias Nic Kegan aus St. Georgen will die Elektroszene im Schwarzwald neu beleben.
„In dem Moment bist du wie in Trance, du bist in deiner eigenen Welt und realisierst gar nicht, was um dich passiert“, sagt Niclas Kuntz, auch bekannt als DJ Nic Kegan. Mit dem Auflegen begann der 28-Jährige im Jahr 2019. Hauptberuflich arbeitet er als pädagogische Fachkraft – vom DJ-Dasein allein kann er bislang noch nicht leben. „Geld zu verdienen ist schwierig“, sagt er. Für ihn steht ohnehin der Spaß im Vordergrund.