DJ aus St. Georgen: Zwischen Job und Bühne – so bringt Nic Kegan die Massen zum Beben

„In dem Moment bist du wie in Trance, du bist in deiner eigenen Welt und realisierst gar nicht, was um dich passiert“, sagt Niclas Kuntz, auch bekannt als DJ Nic Kegan. Mit dem Auflegen begann der 28-Jährige im Jahr 2019. Hauptberuflich arbeitet er als pädagogische Fachkraft – vom DJ-Dasein allein kann er bislang noch nicht leben. „Geld zu verdienen ist schwierig“, sagt er. Für ihn steht ohnehin der Spaß im Vordergrund.

„Das DJing hat mich fasziniert, seit ich elektronische Musik höre“, erzählt Kuntz. Sein Vater spielte früher Schlagzeug – so kam er früh mit Musik in Berührung. Schnell wurde ihm klar, dass er keine „Mainstream-Musik“ machen möchte, sondern sich eher am Festivalsound orientiert.

Im Jugendhaus in St. Georgen lernte er die Grundlagen des Auflegens und sammelte erste Erfahrungen in der DJ-Welt. Später nahm er professionellen DJ-Unterricht und arbeitete dort gemeinsam mit anderen DJs an seinen Fähigkeiten. 2021 begann er sich intensiver mit dem Auflegen zu beschäftigen und veröffentlichte im selben Jahr seinen ersten eigenen Song.

Seit 2019 fester Bestandteil

Vor sieben Jahren stand Niclas Kuntz erstmals beim St. Georgener Stadtfest auf der Bühne. Auf die Frage, ob er damals nervös war, antwortet er: „Ja, auf jeden Fall – vor allem, wenn man zum ersten Mal allein vor so vielen Menschen steht.“ Auch heute verspürt er vor jedem Auftritt noch eine gewisse Nervosität. Doch: „Sobald du auf die Bühne gehst, bist du unglaublich glücklich“, ergänzt er.

Vor fünf Jahren veröffentlichte Niclas Kuntz seinen ersten Song. Foto: Raphael Sickinger

„Mittlerweile habe ich eine Routine entwickelt.“ Seit seinem ersten Auftritt hat er viel dazugelernt. Anfangs gab es beispielsweise noch keine Absperrung zwischen Bühne und Publikum, so dass Besucher direkt an die Technik gelangen konnten und diese betatschten. Außerdem habe er gelernt sich weniger Gedanken darüber zu machen was andere über ihn denken: „Das muss man ausblenden.“

Vom Stadtfest bis nach Kroatien

Für Kuntz hat es eine besondere Bedeutung in seiner Heimatstadt St. Georgen aufzutreten: „Es bedeutet mir viel hier zu spielen – hier habe ich angefangen“, sagt er. Mittlerweile hat er schon zehn eigene Songs produziert. Darunter sein erfolgreichster „Love is Gone“ mit über 400.000 Streams auf Spotify. Eine Coverversion des Originals von David Guetta.

Über die Jahre hat sich der Name Nic Kegan in der DJ-Szene etabliert. „Kontakte haben mir sehr weitergeholfen, aber inzwischen spielt auch Social Media eine große Rolle.“ Auf Plattformen wie Instagram und TikTok präsentiert er sich regelmäßig und erreicht damit ein wachsendes Publikum.

So performte der 28-Jährige schon auf internationaler Bühne in Novalja am Zrce Festival Beach in Kroatien. „Das war total nervenzerreibend. Du stehst vor Leuten, die in der Regel nur Englisch sprechen und dann musst du auf Englisch deine Ansagen machen und die Leute animieren.“

Traumberuf DJ

Seinen früheren Plan, mit 30 Jahren ausschließlich von der Musik leben zu können, hat Kuntz inzwischen relativiert. „Das habe ich vor ein paar Jahren mal gesagt, aber davon bin ich mittlerweile etwas weggekommen“, erklärt der 28-Jährige. Zwar sei der Gedanke reizvoll, doch er schätzt die Chancen realistisch ein: „Am Ende schaffen es nur sehr wenige, wirklich Vollzeit davon zu leben.“

„Für mich ist wichtig, dass ich weiterhin Musik mache und meinen Bereich Schritt für Schritt ausbaue“, sagt er. Besonders am Herzen liegt ihm die Entwicklung der Region: „Ich möchte, dass wir hier im Schwarzwald gute Festivals etablieren und die elektronische Musik stärker als Teil der Kultur verankern.“