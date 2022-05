2 Das "Queer-Café" ist vorerst im Jugendhaus beheimatet und soll jungen Menschen mit einer "anderen" sexuellen Orientierung eine Anlaufstelle und Heimat sein. Foto: Thiercy

Seit Samstag haben queere Jugendliche in Balingen einen gemeinsamen Treffpunkt, an dem sie geschützt unter Gleichgesinnten sein können.















Balingen - Aus der Boombox ertönt Loungemusik. An den Tischen im Balinger Jugendhaus sitzen gut 40 Jugendliche, die Buttons gestalten. In Regenbogenfarben und mit ihrem Namen darauf.

Die meisten kennen sich nicht, alle eint aber, dass sie queer sind. Seit Samstag haben sie einen gemeinsamen Treffpunkt, an dem sie geschützt unter Gleichgesinnten sein können.

"Ich fühle mich wohl unter so vielen queeren Menschen"

"Ich fühle mich wohl unter so vielen queeren Menschen", sagte die Studentin Leonie Philipp bei der Begrüßung. Beate Zöld vom Endinger Jugendtreff war "überwältigt, dass so viele von Euch gekommen sind." Das Queer-Café ist eine Initiative der mobilen Jugendarbeit in Balingen, geleitet von Gerhard Eppler und Lena Mispelhorn. In Endingen wird Zöld vom Praktikanten Maxi Thomann vertreten, der den Alterskollegen geduldig erklärte, wie die Buttonmaschine funktioniert.

Manche der Mädchen und Jungs kannten sich bereits, andere nicht. Aber dank der lockeren Atmosphäre und der herzlichen Begrüßung waren anfängliche Hemmnisse schnell kein Problem mehr. Man nahm sich in den Arm, schäkerte und lachte gemeinsam.

Das Café soll ein sicherer Ort sein

"Euer Queer-Café soll ein ›safe space‹ sein, ein Ort für euch und eure Unterstützer", betonte Eppler bei der Begrüßung. Auf Dauer im Jugendhaus bleiben wolle man aber nicht. Erstens sei dieses immer wieder ausgebucht, zweitens wolle man keine "Gartenschau-Gaffer".

Es wird eine neue Location gesucht und der Streetworker ruft dezidiert Leute aus Balingen und Umgebung dazu auf, ihm mögliche Treffpunkte vorzuschlagen. "50 Leute sollten Platz haben", und das zwei Mal im Monat, denn in diesem Turnus wünschen sich die schwulen, lesbischen oder transgender Jugendlichen Treffen.

"Wenn meine Mutter mich sieht, bin ich geliefert"

Das Thema ist sensibel. Viele wollen nicht vor der Kamera erkannt werden. Ein Mädchen sagt: "Wenn meine Mutter mich sieht, bin ich geliefert. Ich habe mich noch nicht geoutet." Im Queer-Café darf und soll sie sein, wer und was sie ist.

Im Anschluss an den lockeren Kennenlernteil haben die Jugendlichen in Gruppen ihre Ideen und Wünsche zusammengetragen. Der Café-Charakter soll egal an welchem Standort erhalten bleiben. Sie wollen einen offenen Treff zum Austausch.

Probleme mit dem scheinbaren Anders-Sein

Welche Probleme tun sich mit dem scheinbaren Anders-Sein auf, wie haben andere das gelöst? Es ist viel Redebedarf da, wenn man nicht der gesellschaftlichen Norm entspricht. Auch darüber wollen die Heranwachsenden diskutieren. Am 25. Juni wollen sie, gemeinsam mit dem Hechinger Jugendzentrum eine Gruppe beim Christopher Street Day in Tübingen anmelden und dort mitlaufen.

Außerdem wünschen sie sich Filmeabende zu queeren Themen oder mit Filmen von queeren Regisseuren. Sie wollen an legalen Plätzen Graffitis sprayen. Besonders begeistert war Bernhard Eppler von der Idee, eine queere Zeitung herauszubringen, in der die Teens alle Themen aufgreifen, die sie beschäftigen.

Mit neuen Freunden und viel Zuversicht

Viele der jungen Besucher sind nach dem Ende der Veranstaltung direkt weitergezogen zum "Night Sport" in der Sparkassen-Arena. Mit neuen Freunden an ihrer Seite, mit Menschen, die ticken wie sie selbst und mit viel Zuversicht.