Distanzreiten: Liliana Ruml aus Rosenfeld qualifiziert sich für die EM

Die Distanzreiterin Liliana Ruml aus Bickelsberg bei Rosenfeld hat ihr großes Ziel erreicht: Die 19-Jährige hat sich mit Samuraj ibn Samal für die EM im Distanzreiten qualifiziert.

Endlich hat sich ein lang gehegter Traum erfüllt: Die Distanzreiterin Liliana Ruml aus Bickelsberg (Rosenfeld) hat das Ticket für die Europameisterschaft gelöst. Nach Jahren harter Arbeit, unzähliger Trainingskilometer und auch mancher Enttäuschung darf die 19-Jährige Ende Juli in Jullianges in Frankreich die deutschen Farben vertreten.

Die entscheidende Qualifikationsnorm erfüllte sie mit zwei erfolgreichen 120-Kilometer-Ritten im slowakischen Samorin. Gemeinsam mit ihrem Pferd Samuraj ibn Samal gehört sie nun zum deutschen Aufgebot für die EM am 31. Juli.

Als feststand, dass die Qualifikation geschafft war, konnte Ruml ihr Glück zunächst kaum fassen. „Es war ein sehr unreales Gefühl, da ein lange ersehnter und hart erarbeiteter Traum in Erfüllung ging“, sagt die junge Sportlerin. Noch heute könne sie die Qualifikation nicht vollständig realisieren. Umso größer sei die Freude, nachdem ein ähnlicher Traum bereits 2023 kurz vor der Erfüllung geplatzt war. „Damals war ich schon einmal ganz nah dran, doch am Ende hat es leider nicht geklappt.“

Mensch und Pferd als Einheit

Der Weg zur Europameisterschaft ist für Ruml und ihren Wallach Samuraj ibn Samal eine besondere Geschichte. Beide sind gemeinsam gewachsen. „Ich bin mit meinem Pferd aufgewachsen und wir haben uns gemeinsam von ganz unten zur Europameisterschaft hochgearbeitet“, erzählt sie. Gerade deshalb sei die Partnerschaft zwischen Reiterin und Pferd für ihren Sport von entscheidender Bedeutung.

Distanzreiten zählt zwar zu den weniger bekannten Reitsportdisziplinen, stellt jedoch höchste Anforderungen an Mensch und Tier. Die Wettbewerbe führen über Strecken von bis zu 160 Kilometern an einem einzigen Tag. Dabei wird die Strecke in mehrere Etappen unterteilt. Nach jeder Runde müssen die Pferde tierärztliche Kontrollen absolvieren. Nur wer gesundheitlich fit ist, darf weitermachen. „Am Ende geht es zwar darum, wer zuerst ins Ziel kommt, aber viel wichtiger ist es, die Kräfte über die gesamte Strecke richtig einzuteilen“, erklärt Ruml.

Ausdauer, Disziplin und das Vertrauen in ihren langjährigen vierbeinigen Partner Samuraj ibn Samal haben sich ausgezahlt: Liliana Ruml hat die Qualifikation für die EM im Distanzreiten geschafft. Foto: Ruml

Gerade diese Verbindung aus sportlicher Herausforderung und Verantwortung für das Pferd fasziniert sie besonders. „Ich finde es unglaublich beeindruckend, gemeinsam mit dem Pferd eine so lange Strecke zu bewältigen und dabei immer mehr zusammenzuwachsen.“ Gleichzeitig schätzt sie, dass im Distanzreiten die Gesundheit des Pferdes stets an erster Stelle steht. Neben körperlicher Fitness verlangt die Sportart auch mentale Stärke und taktisches Geschick. Das richtige Tempo, wechselnde Wetterbedingungen, unterschiedliche Geländeverhältnisse und die Konkurrenz müssen während eines Wettkampfs ständig neu bewertet werden. „Die größte Herausforderung ist für mich die Verantwortung für das Pferd“, sagt Ruml. Jede Entscheidung habe unmittelbare Auswirkungen auf den vierbeinigen Partner. „Man muss immer überlegen, was die beste Entscheidung für das Pferd ist.“

Intensive Vorbereitung

Die Vorbereitungen auf die EM laufen bereits auf Hochtouren. Nach einem 100-Kilometer-Ritt Anfang Mai in Belgien erhielt Samuraj zunächst eine Regenerationspause. Nun stehen wieder intensive Trainingseinheiten auf dem Programm. Ende Juni wird sich das deutsche Team zu einem gemeinsamen Trainingslager treffen. „Wichtig ist, dass zwischen den Belastungen immer genügend Zeit für die Regeneration bleibt“, betont die Bickelsbergerin.

Für ihre erste Europameisterschaft setzt sich Ruml bewusst realistische Ziele. „Im Vordergrund steht das Sammeln von Erfahrung“, sagt sie. Gleichzeitig hofft sie, gemeinsam mit ihrem Pferd den Wettbewerb erfolgreich beenden zu können. „Mein sportliches Ziel ist es, gesund ins Ziel zu reiten und die Europameisterschaft in der Wertung abzuschließen.“ Neben dem Leistungssport hat die 19-Jährige auch beruflich viel vor. Kürzlich schloss sie ihre Ausbildung bei der AOK erfolgreich ab. Im September beginnt sie dort ein Betriebswirt-Studium. Um Sport, Beruf und Privatleben miteinander zu vereinbaren, setzt sie auf Disziplin und gute Organisation. „Ich arbeite täglich mit To-do-Listen und plane weit in die Zukunft“, erzählt sie. Unterstützung erhält sie dabei von Familie und Freunden.

Unterstützung aus der Familie

Eine besonders wichtige Rolle spielt ihre Familie seit Beginn ihrer Karriere. Ihre Mutter brachte sie einst zum Distanzreiten und wurde über die Jahre zu ihrer größten Unterstützerin. „Als ich selbst nicht mehr an mich und mein Pferd geglaubt habe, hat meine Mama immer weiter an uns geglaubt“, berichtet Ruml. Ihr Vater begleitet sie zu nahezu jedem Wettkampf und kümmert sich dort um die Betreuung. „Ohne ihn wäre kein Wettkampf möglich.“

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Trotz ihres persönlichen Erfolgs wünscht sich Ruml mehr Aufmerksamkeit für ihren Sport. „Ich würde mir wünschen, dass der Distanzsport in Deutschland stärker unterstützt und gefördert wird“, sagt sie. In Ländern wie Frankreich oder Italien sei die Sportart deutlich besser etabliert. Besonders der Zusammenhalt innerhalb der Szene könne hierzulande noch wachsen. Für junge Menschen, die von einer Karriere im Reitsport träumen, hat die EM-Teilnehmerin eine klare Botschaft: „Das Ziel immer im Fokus behalten, denn der Weg ist das Ziel.“

Blick auf die Europameisterschaft

Ende Juli wird Liliana Ruml in Frankreich den bislang größten Wettkampf ihrer Laufbahn bestreiten. Dass die 19-Jährige überhaupt an den Start gehen darf, ist bereits ein Erfolg. Und vielleicht beginnt für die junge Distanzreiterin aus Bickelsberg damit erst das nächste Kapitel einer außergewöhnlichen sportlichen Geschichte.