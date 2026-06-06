Distanzreiten: Liliana Ruml aus Rosenfeld qualifiziert sich für die EM

Die Distanzreiterin Liliana Ruml aus Bickelsberg bei Rosenfeld hat ihr großes Ziel erreicht: Die 19-Jährige hat sich mit Samuraj ibn Samal für die EM im Distanzreiten qualifiziert.
Endlich hat sich ein lang gehegter Traum erfüllt: Die Distanzreiterin Liliana Ruml aus Bickelsberg (Rosenfeld) hat das Ticket für die Europameisterschaft gelöst. Nach Jahren harter Arbeit, unzähliger Trainingskilometer und auch mancher Enttäuschung darf die 19-Jährige Ende Juli in Jullianges in Frankreich die deutschen Farben vertreten.