Diskussionen um die Kreuzstraße: Ringsheimer Rat macht Bauherr einen Strich durch die Rechnung

Weil die Parksituation in der Ringsheimer Kreuzstraße angespannt ist, wurde nun ein Bauvorhaben verhindert. Der Verwaltung stehen viele Herausforderungen bevor.
Die Parksituation in Ringsheim ist für viele Bürger ein sensibles Thema. Dabei gerät immer wieder die Kreuzstraße in den Fokus. Dort sei oftmals kein Durchkommen, da geparkte Autos am Straßenrand die ohnehin enge Straße zum Nadelöhr machen würden. Am Dienstagabend kochte das Thema zum Ende der Gemeinderatssitzung erneut hoch. Der Grund: Das Zweifamilienhaus in der Kreuzstraße 2 wurde vor einigen Jahren um eine Zweizimmerwohnung ergänzt. Nun sollen auch in der angrenzenden Scheune vier neue Wohnungen entstehen. Für Anwohner bedeutet das: mehr Nachbarn – und vor allem mehr geparkte Autos.