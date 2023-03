1 Immer wieder stand Schiedsrichter Jonas Brombacher im Fokus, hier verwarnt er TSG-Kapitän Matthias Schmitz. Foto: Eibner

OFC-Coach Ersan Parlatan ärgerte sich trotz des Sieges zunächst über die Schiedsrichterleistung, er erkannte gar eine grundsätzliche Benachteiligung seiner Mannschaft bei 50:50-Situationen in den vergangenen sieben Heimspielen.









Es war eine hitzige Begegnung auf dem Bieberer Berg. Ungewollt im Mittelpunkt stand auch immer wieder Schiedsrichter Jonas Brombacher. Offenbachs Trainer Ersan Parlatan echauffierte sich zunächst über eine wiederkehrende Benachteiligung seiner Mannschaft.

Fingerspitzengefühl gefordert

Als er von einem Journalisten nochmals konkret auf die gelb-rote Karte angesprochen wurde, erklärte er: „Die zweite Karte ist berechtigt. Bei der ersten sage ich: Wo soll Jopek denn hin, er kann sich ja nicht in Luft auslösen, da kann ich Fingerspitzengefühl zeigen.“

Eine Betrachtung der Fernsehbilder zeigt aber, dass Jopek sich dem Freistoßgeschehen sehr wohl bewusst um zwei Schritte nähert. Parlatans Argumentation greift in dieser Aktion also nicht. Der Coach forderte: „In der Masse fallen solche Entscheidungen sehr oft gegen uns. Da sollte man darauf achten. Wir wollen nicht die Benachteiligten sein, es soll in der Mitte liegen.“

Braun gewohnt sachlich

TSG-Trainer Martin Braun war schon während der Ausführungen seines Kollegen anzusehen, dass er wohl nicht der gleichen Meinung ist. Er schilderte seine Sicht der Dinge: „Es ist immer legitim dass aus seiner Perspektive zu sehen. Diese Sicht der Dinge ist aber schon sehr auf die eigene Perspektive gerichtet finde ich.“

Braun ergänzte gewohnt sachlich: „Es gab heute wahrscheinlich auch Momente, wo es Entscheidungen auf der anderen Seite hätte geben können.“ Für Unmut sorgte bei der TSG unter anderem der Elfmeterpfiff vor dem 2:0.

Diskussionen nach dem 2:0 durch einen Foul-Elfmeter Foto: Eibner

Zur Partie an sich erklärte Braun: „Es war wie erwartet ein sehr emotionales Spiel. Offenbach kam gut rein – etwas dynamischer und mit mehr Durchsetzungswillen. Daher war die Führung auch verdient, wenngleich etwas glücklich, weil der Schuss abgefälscht war. Nach der gelb-roten Karte wurde die Partie etwas offener. In der zweiten Halbzeit waren wir aggressiver und hatten auch eine gute Chance zum 1:1.“

„Ein gutes Lernspiel“

Er fuhr fort: „Am Ende wäre es sicher möglich gewesen, einen Punkt mitzunehmen. Für uns war das ein gutes Lernspiel: Wenn wir ernsthaft in diesen Tabellenregionen sein wollen, geht es um die Zweikampfhärte und den Willen sich im eins gegen eins durchzusetzen. Das ist der Unterschied zwischen Offenbach und uns. Es ist aber kein Beinbruch, da wir unter anderen Bedingungen arbeiten.“