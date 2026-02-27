Diskussion zur Landtagswahl: Wer bestellt, soll auch bezahlen

„Demokratie braucht Begegnung“, sagte Hechingens Bürgermeister Philipp Hahn. Die Chance dazu boten HZ und Schwarzwälder Bote zusammen mit der VHS Hechingen.
Nach zwei Stunden intensiven Debattierens wurde es noch richtig emotional im mit 125 Menschen besetzten Europasaal der Hechinger Stadthalle: Ein Jungwähler trat als Allerletzter ans Saalmikrofon, äußerte Betroffenheit über die drohende Wehrpflicht und fragte mit belegter Stimme die Landtagskandidatin und die -kandidaten auf dem Podium, was sie denn davon hielten.