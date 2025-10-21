Diskussion zu Bildung: Staatssekretärin besucht Steinen

Bürger sprechen mit Staatssekretärin Sandra Boser MdL über die Bildungsreform. Sie besuchten Steinen. Es ging um die Bildungsreform.
Auf Einladung der grünen Landtagsabgeordneten Sarah Hagmann war Bildungsstaatssekretärin Sandra Boser MdL im Landkreis Lörrach zu Besuch. Bei einem öffentlichen Podiumsgespräch sprachen beide mit Schulleiter Stefan Royl und Elternbeirätin Cordula Homberger vom Meret-Oppenheim-Schulzentrum Steinen sowie Bürgermeister, Gunther Braun, über die Ziele und die Umsetzung der aktuellen Bildungsreform sowie deren Wirkung vor Ort.