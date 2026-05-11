Diskussion um Schulschließung: „Bildung ist Standortfaktor“ – SPD warnt vor Schulreform-Folgen

Die Diskussion um die geplante „Neue Sekundarstufe“ in Baden-Württemberg sorgt auch im Kreis Calw für Diskussionen. Jetzt hat sich Daniela Steinrode (SPD) zu Wort gemeldet.
Eine Verschlechterung des Schulangebots dürfe es nicht geben – insbesondere nicht im ländlichen Raum, fordert Daniela Steinrode. Schulen wie die betroffenen Schulen in Haiterbach und Schömberg arbeiteten seit Jahren daran, ihr Bildungsangebot weiterzuentwickeln und zu stärken, heißt es in einer Pressemitteilung der SPD-Kreisvorsitzenden. Diese Fortschritte dürften nicht durch theoretische Reformmodelle infrage gestellt werden.