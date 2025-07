Diskussion um Rathausplatz: Hinsichtlich Hitzeschutz ein Element zu viel gestrichen

1 Eine Nebelwand mit Sonnenschutz wie sie beispielsweise in Straßburg bei der Landesgartenschau bereits vor Jahren im Einsatz war. Foto: Wegner/Archiv Wer die Stadt vor Überhitzung retten will, muss mehr tun, als neben Bäumen ein paar Pflanzflächen zu gestalten, meint unser Autor.







Es verwundert schon, wie mit einer Platzgestaltung neben dem Rathaus fast die Rettung der Menschheit vor den Folgen des Klimawandels und ein drohender Hitzekollaps in der Schramberger Innenstadt verwoben wird. Dabei ist in der abgespeckten und zur weiteren Planung ausgeschriebenen Variante ein entscheidendes Element, das eigentlich für eine deutliche Abkühlung in der Innenstadt sorgen könnte, aus Spargründen herausgestrichen worden: die rund 50 000 Euro teure Nebelwand – für die es ja ebenfalls 60 Prozent Zuschuss geben könnte.