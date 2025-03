Diskussion um Platzpauschale: Tageseltern in Neuried werden unterstützt

1 Ab 2025 sollen die Tageseltern von Neuried dafür mit einer Platzpauschale unterstützt werden.29 Kinder werden in der Riedgemeinde derzeit von Tageseltern betreut. Foto: dpa/Jens Büttner

Neben den Betreuungsplätzen in den Kindertagesstätten bieten in Neuried auch private Tageseltern Betreuungsplätze an und ergänzen so das Angebot der kirchlichen und freien Träger. Ihnen wird nun von der Gemeinde finanziell unter die Arme gegriffen.









„Die Kindertagespflege bietet eine wichtige Alternative zur klassischen Betreuung in Kindertagesstätten, insbesondere für die Altersgruppe der Null- bis 6-Jährigen“, sagte Bürgermeister Tobias Uhrich in der Gemeinderatssitzung. Außerdem sei die Betreuung ein wertvoller Puffer in der Kindergarten-Bedarfsplanung. Der Tageselternverein sowie auch die Tagespflegeeinrichtung „Wurzelstübchen“ haben die sogenannte Platzpauschale für Tagespflegepersonen beantragt.