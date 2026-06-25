Diskussion um mobile Bühne: Steinacher Gemeinderat kippt eigenen Beschluss

Nach einer breiten öffentlichen Diskussion und neuen Argumenten rückte der Rat von seinem Beschluss für eine mobile Variante der Gemeindehalle ab.

Nachdem der Gemeinderat bereits im März mit acht zu fünf Stimmen für eine feste Bühne in der Halle gestimmt hatte, fiel das Votum in der aktuellen Sitzung umgekehrt aus. Mit sieben Stimmen folgte die Mehrheit des Gremiums dem Antrag von Hartmut Schwendemann, eine mobile Bühne zu beschaffen.

Wie berichtet, sorgte dieser Beschluss für viele Diskussionen im Dorf, insbesondere bei den Vereinen. Turnverein, Musikverein und Narrenzunft setzten sich dafür ein, dass der Punkt noch einmal im Gremium behandelt wird. Rechtlich möglich wurde das, indem fünf Gemeinderäte vor der Sitzung einen entsprechenden Antrag stellten, dem Bürgermeister Benedikt Eisele stattgab.

Im Rahmen der Frageviertelstunde hatten zuvor Simone Obert (Musikverein), Svenja Neumaier (Turnverein) und Lisa Laible (Narrenzunft) ihre Argumente vorgebracht. Laible legte dar, dass eine mobile Bühne einen erhöhten Aufwand für den Auf- und Abbau mit sich bringen würde: „Wir brauchen mehr Manpower, das ist in den Vereinen wahnsinnig schwierig“.

Wie Bürgermeister Benedikt Eisele später erklärte, schätzt der Hersteller diesen für den Aufbau der 50 Bühnenteile auf etwa zwei Stunden mit zwei bis vier Helfern. Eine feste Bühne würde verlässliche Rahmenbedingungen schaffen und das Ehrenamt entlasten, betonte Laible.

Umständlicher Auf- und Abbau bei mobiler Bühne

Obert erläuterte, dass der Musikverein schon mehrere Wochen vor seinem Jahreskonzert auf der Bühne trainiert und wollte wissen, ob die mobilen Teile dann jedes Mal auf- und abgebaut werden müssten.

Die Bühne werde nicht nur von Vereinen, sondern auch von der Gemeinde und der Schule für Veranstaltungen genutzt. Neumaier hob hervor, dass die mobilen Elemente nicht für Turndarbietungen geeignet seien. Für den Turnverein wäre ein Turnboden auf der Bühne wichtig, auch um die Gelenke zu schonen.

Es gab aber auch Gegenstimmen. So sprach sich Schulleiter Michael Mai für eine mobile Variante aus. Er hob hervor, dass für die Schule zwei etwa gleich große Hallenteile wichtig wären, um alle Sportstunden anbieten zu können.

Er schlug als Kompromiss vor, die mobile Bühne in der Zeit von Dezember bis Februar aufgebaut stehenzulassen, da in dieser Zeit die meisten Vereinsveranstaltungen seien. „An den anderen 200 Tagen stünde eine ausreichend große Sportfläche zur Verfügung.“

Es gab auch einen Kompromissvorschlag

Unterstützung bekam er von Michel Auger vom Sportverein und vom Vorsitzenden des Tischtennisclubs, Thomas Kammerer, der sagte: „Nicht alle Vereine wollen eine feste Bühne. Wenn Planer sagen, es ist nicht mehr State of the Art, weiß ich nicht, ob man nicht besser auf die Experten hören sollte.“

Eisele räumte mit Gerüchten auf, die in den vergangenen Tagen im Dorf kursiert hätten, wie dass die Vereine die mobile Bühne kaufen müssten oder es bei dieser Variante keinen Vorhang gebe. Beide Bühnenvarianten seien mit Vorhang vorgesehen und für beide werde die Gemeinde die Kosten tragen.

Laut Kostenschätzung seien das für eine feste Bühne insgesamt 135 169 Euro, für eine mobile Variante 78 732 Euro (inklusive Vergrößerung des Lagerraums). Allerdings sei die Lebensdauer der mobilen Elemente geringer. Rechnungsamtsleiterin Petra Meister gab sie mit zehn bis 15 Jahren an. Hinzu kämen regelmäßige Wartungskosten, wobei der Hersteller darüber keine Angaben gemacht habe.

Kosten würden 135.00 Euro betragen

Carina Klemm (FWV) habe sich bei Personen erkundigt, die mobile Bühnen aufbauen. Diese hätten berichtet, dass die Scherenelemente mit der Zeit locker werden und man sich die Finger einklemmen könne.

Hartmut Schwendemann (Grüne) schilderte, dass er seit dem 8. Juni viele Gespräche im Dorf zu dem Thema geführt habe. „Wir können den Schulsport auch mit fester Bühne gewährleisten“, zeigte er sich überzeugt, und da es inzwischen auch weitergehende Infos zu den Kosten gebe, werde er sich nun doch für diese Variante aussprechen.

Auch Christine Haas-Matt (FWV) kündigte ein anderes Votum an als vor zwei Wochen. Entscheidend für sie waren die Angaben über die Lebensdauer der mobilen Elemente. Die Einsparungen würden dadurch bald aufgefressen und im Sinne der Nachhaltigkeit wolle sie für eine feste Bühne stimmen.

Lediglich Klaus Schöner (CDU) sprach sich weiterhin für eine mobile Bühne aus. „Die Hauptnutzer sind die Kinder“, argumentierte er. „Wir verschenken Platz mit festen Bühne“, und Mai habe einen guten Kompromissvorschlag gemacht. Letztlich stimmten alle im Gremium bis auf Schöner für die feste Variante.

„Hot-Mobil“ wurde vom Gemeinderat abgelehnt

Die jeweiligen Fachplaner mit der Erarbeitung der Entwurfsplanung (Leistungsphase 3) und der Genehmigungsplanung (Leistungsphase 4) zu beauftragen, damit das Projekt weiter vorangebracht werden kann. Auf Antrag von Katharina Schwendemann gab es eine namentliche Abstimmung, in der sie selbst, Günter Schmidt, Felix Glatz und Silke Moschberger (alle FWV) gegen die Beauftragung und somit erneut gegen das Hallenprojekt stimmten. „Ich finde, das Projekt ist sehr wichtig für uns und den Schulstandort“, hatte Bürgermeister Benedikt Eisele zuvor betont. „Die aktuelle Halle ist nicht barrierefrei und fasst nur eine begrenzte Besucherzahl.“ Mit zehn Nein-Stimmen lehnte der Rat einen Anschluss für ein sogenanntes „Hot-Mobil“ (Kostenschätzung: 14.500 Euro brutto), also eine mobile Heizungsanlage, die in Notlagen zum Einsatz kommen könnte, ab. Glatz hatte argumentiert, dass dieser durch die Hackschnitzelanlage unnötig sei. Diese könnte im Katastrophenfall an die Notstromversorgung der Halle angebunden werden.