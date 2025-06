Diskussion um Mindestlohn: Erhöhung könnte Landwirte in Südbaden hart treffen

1 Blicken mit Sorge in die Zukunft (von links) Martin Linser (BLHV-Vizepräsident), Bernhard Bolkart (BLHV-Präsident) und Egon Busam (BLHV-Vizepräsident). Foto: Ralf Deckert Landwirte im Raum Südbaden und Freiburg befürchten durch die Erhöhung des Mindestlohns auf 15 Euro massive Auswirkungen auf Sonderkulturen.







Ende des Monats fällt in Berlin die Entscheidung, ob der Mindestlohn ab dem kommenden oder übernächsten Jahr in Deutschland auf 15 Euro steigt. Derzeit liegt er bei rund 12,80 Euro. Eine Erhöhung würde fatale Folgen für den Anbau von Sonderkulturen wie den Wein-, Spargel- oder Erdbeeranbau in Baden haben, so der Präsident des Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverbands (BLHV) Bernhard Bolkart.