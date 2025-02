1 Dringend erneuert werden muss laut Ortsverwaltung das Holzgeländer an der Alten Straße in Nußbach (Kronenmatte). Es ist an vielen Teilen von Fäulnis befallen. Foto: Christel Börsig-Kienzler

Im Ortschaftsrat entspann sich eine rege Diskussion über die Zukunft des Dorfs. Auslöser war die Sanierung des in Teilen maroden Holzgeländers an der Alten Straße.









