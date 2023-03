1 Zwar kommt es immer wieder auch unter Ortenauer Kindern zu Gewalttaten – auch Körperverletzung – bildet aber bei den Straftaten eher die Ausnahme. Foto: Berg

Der Mädchenmord in Freudenberg hat viele Menschen geschockt – und er wirft grundlegende Fragen auf. Werden Kinder etwa immer brutaler? Unsere Redaktion hat bei Staatsanwaltschaft und Polizei nachgehakt, wie sich die Situation im Kreis darstellt.









Der Mord an der zwölfjährigen Luise in Freudenberg (Nordrhein-Westfalen) ist mehr als zwei Wochen her. Aber er beschäftigt die Menschen. Vor allem eines hat deutschlandweit Debatten losgetreten: die Täterinnen, die Luise mit mehr als 30 Messerstichen getötet haben, waren zwölf und 13 Jahre alt – und damit laut deutschem Recht auch nicht schuldfähig, folglich nicht strafmündig. Grund für unsere Redaktion bei der Staatsanwaltschaft Offenburg und dem Polizeipräsidium Offenburg nachzufragen, wie die Lage in der Ortenau bezüglich Straftaten Minderjähriger sich darstellt.