Diskussion um Grabsymbol "Fahrrädle" darf auf Urnenwand in Oberndorf bleiben

Oberndorf - Dank einer am Dienstag vom Gemeinderat beschlossenen Änderung der Friedhofssatzung ist das viel diskutierte "Fahrrädle" auf einer Mauernische an der Urnenwand auf dem Talfriedhof nicht mehr satzungswidrig. Damit ist die ursprüngliche Aufforderung der Friedhofsverwaltung an die Angehörigen, das Fahrradsymbol zu entfernen, hinfällig.