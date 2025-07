Mit dem DLRG meldet sich ein wichtiger Akteur in Sachen Freibad zu Wort: Die Mitglieder unterstützen die hauptamtlichen Bademeister vor allem am Wochenende bei der Badeaufsicht, sind in der Rettungsschwimmer-Ausbildung aktiv und geben Schwimmkurse.

Mit Blick auf die Idee eines Naturbads für Schopfheim – vor etwa drei Wochen erst bekannt geworden, schon zehn Tage später vom Gemeinderat beschlossen – bemühen sich die Lebensretter um eine ausgewogene Perspektive: „Die DLRG Ortsgruppe begrüßt die Entscheidung des Gemeinderats, das Freibad im Oberfeld zu sanieren und als Naturbad weiterzuführen – unter der Bedingung, dass Ausbildung, Sicherheit und Vereinsnutzung weiterhin gewährleistet sind“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Anforderungen aufgelistet

Was dafür genau nötig ist, haben die Akteure gegenüber Stadtverwaltung und Gemeinderäten detailliert aufgelistet: Fünfzig-Meter-Bahnen mit 1,80 Meter Tiefe für Rettungsschwimmprüfungen, ein Bereich mit drei Metern Wassertiefe für die Tieftauchprüfungen, ausreichende Sichttiefe und Wasserqualität auch bei hoher Auslastung, Einsehbarkeit aller Wasserflächen, separate Ausbildungsbereiche für Kinder- und Nichtschwimmerkurse, beheizte Kleinschwimmhalle für die Wassergewöhnung und Anfängerschwimmkurse, Barrierefreiheit, Lager- und Schulungsräume sowie Zugänge für Rettungspersonal. Nur für einen Teil der Anforderungen spielt die Frage der Wasseraufbereitung – biologisch oder chemisch – eine Rolle, wenn überhaupt.

Keine grundsätzliche Kritik

Der grundsätzlich ablehnenden Haltung, die der Naturbad-Idee in einer denkwürdigen, Gemeinderatssitzung vergangene Woche, in zahlreichen Leserbriefen und unter den Schwimmbadgängern vor Ort seit dem Bekanntwerden der Idee entgegenschlägt, will sich die DLRG nicht anschließen. Viel mehr gelte es, mögliche Herausforderungen wie Hygiene, Wassertemperatur oder Besucherkapazitäten konkret zu umreißen und bei der Planung zu berücksichtigen, führen die Akteure in einem Pressegespräch aus. „Für jedes Problem gibt es eine technische Lösung“, ist der DLRG-Vorsitzende Jürgen Vetter überzeugt.

Sicher – es gebe Negativbeispiele, die denn auch in aller Munde seien. Zugleich aber gebe es in der näheren und vor allem weiteren Umgebung zahlreiche funktionierende Naturbäder, flankiert Bernhard Springmann. Statt daraus jedoch pauschale Urteile bezüglich (Nicht-)Funktionsfähigkeit der Reinigungstechnik zu fällen, gelte es stets – und natürlich auch bei der Zukunftsplanung für Schopfheim – die konkreten Umstände in den Blick zu nehmen.

Kostendeckel akzeptieren

Zum pragmatischen Herangehen gehört für die Lebensretter auch, dass man den von der Verwaltung eingezogenen Kostendeckel von sieben Millionen Euro als gegeben akzeptiert und die beiden unter dieser Bedingung erstellten Skizzen – einmal biologische, einmal chemische Wasseraufbereitung – nüchtern vergleicht.

Klar sei dann beispielsweise: Eine Sanierung in der hergebrachten Technik würde dazu führen, dass das Schopfheimer Freibad künftig tatsächlich nicht mehr als Sportbad und für Wettkämpfe taugt, das das Schwimmerbecken in dieser Variante deutlich kleiner würde: Drei der aktuell sechs 50-Meter-Bahnen würden auf 25 Meter geschrumpft. Die verbliebenen drei Bahnen wären zudem weiter „Landezone“ für die Sprungbretter und daher, wie jetzt auch, zeitweise gesperrt.

Stichwort Wasserfläche

Hintergrund: Würde das Bad in der hergebrachten Technik saniert, müsste die Wasserfläche laut Planungsbüro Fritz (Freiburg) um ein Drittel (von aktuell 1500 auf dann 1000 Quadratmeter) reduziert werden, um den Kostendeckel zu halten. In der Naturbadvariante hingegen könnte die Wasserfläche für deutlich weniger Geld sogar auf 2100 Quadratmeter vergrößert werden, so das Versprechen des Planungsbüro Gutmann (Herrenschwand).

„Klar: Hätte die Stadt die nötigen vielleicht 15 Millionen Euro für die Sanierung in der hergebrachten Technik und Größe, wären wir sofort dabei“, so Thorsten Springmann. „Aber: Die Situation haben wir nicht, und daran ändern wir auch nichts mehr.“

Beteiligung gefordert

Auch mit Blick auf die Kommunikation und die weitere Diskussion bemühen sich die Lebensretter um ein lösungsorientiertes Herangehen – und zumindest indirekt klingt hier denn doch leise Kritik am bisherigen Vorgehen der Stadt an: „Wir waren in die Vorüberlegungen nicht einbezogen. Jetzt erwarten wir, aktiv in die Planungs- und Ausschreibungsphase eingebunden zu werden“, wird die stellvertretende Vorsitzende Samira Glombitza zitiert.

Die Ortsgruppe bekenne sich zu einer sachlichen, konstruktiven Diskussion. „Ein Naturbad kann eine tolle Lösung sein – wenn es funktioniert. Wir stehen bereit, mit unserer Expertise zur Wasserrettung und Schwimmausbildung zur Umsetzung eines zukunftsfähigen Naturfreibads beizutragen“, heißt es in der Mitteilung abschließend.